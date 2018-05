„Proiect pentru viaţa tinerilor europeni” în Andria, Italia, întâlnire de proiect Erasmus+

„Proiect pentru viaţa tinerilor europeni” în Andria, Italia, întâlnirea de proiect Erasmus+

În orașul Andria, Italia, în perioada 23 aprilie-27 aprilie 2018, s-a derulat a doua întâlnire din cadrul proiectului multilateral Erasmus+KA219 „Life project for our european youth. Education and guidance from teaching institutions” No:2017-ES01-KA219-038162-1, la care au participat trei cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale „Tiberiu Morariu” Salva: prof. Sas Alexandra Lavinia, prof. Roș Floarea, prof. Petri Veronica. În cadrul acestei întâlniri de proiect au fost cumulate evenimentul de formare profesori de scurtă durată şi a doua întâlnire transnaţională, participând un număr de 10 cadre didactice din ţările partenere: două din Spania, trei din România şi cinci din Portugalia.Această întâlnire a fost organizată de către echipa Italiei de la Istituto Comprensivo „Verdi - Cafaro” Andria, Italia. Celelalte școli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: IES ,,San Jose” Cuenca, Spania (coordonator), Agrupamento de Escolas de Almeirim, Almeirim, Portugalia, şi şcoala noastră.Agenda evenimentului de formare a fost variată, cuprinzând activităţi interesante: de la vizite în Alberobelo şi Polignano, la ateliere de formare în cadrul şcolii, activităţi de codare, activităţi outdoor cu elevii italieni cu accent pe constituirea de parteneriate între restaurante şi grădinile bio ale şcolilor sau întâlnirea cu primarul localităţii Andria.Un moment important al acestei întâlniri, pentru noi cadrele didactice din România, l-a constituit prezentarea activității Clubului Impact Salve, ca exemplu de bune practici pentru partenerii internaţionali, activități care au la bază o strategie de învăţare prin experienţă, oferind tinerilor posibilitatea de a se pune în serviciul celorlalți, dezvoltându-şi, astfel, atât un caracter puternic, cât și competențe cheie de viață.Impactul social şi cultural al acestei întâlniri a fost marcat printr-un program cultural artistic oferit de orchestra de elevi a şcolii, dans modern și dansuri traditionale cu specific pentru fiecare ţară participantă. Un alt obiectiv al acestui eveniment educaţional a fost discutarea modalităţii de completare a datelor de raport din cadrul platformei etwinning a proiectului, web-site-ul proiectului cu exemple concrete prin intermediul unor ateliere de lucru, iar echipa română a prezentat broşura „Salva-touristic objectives” create de elevii şcolii noastre.Un obiectiv atins a fost participarea cadrelor didactice la cursul oferit de şcoala gazdă cu tema „Educaţia emoțională şi inteligenţele multiple”. Un moment emoțional şi inovativ pentru noi ca şi cadre didactice a fost atelierul „Pet teraphy”, terapia cu câini pentru copiii cu Sindrom Down, autism, retard mintal, ADHD.Echipa de cadre didactice participante a stabilit planul de activităţi pentru următorul an de proiect, completarea portalului Etwinning de către echipa portugheză şi echipa română, data de desfăşurare a întâlnirii din România din luna octombrie 2018, conceperea planului de monitorizare, diseminare, implementare, planificarea popularizării proiectului pe reţelele social-media, website-ul proiectului şi implementarea subproiectelor „Emotionary and My school life” în cel de-al doilea an de proiect.Participarea la proiectele Erasmus+ permite școlilor din diferite țări europene să lucreze împreună pentru a dezvolta și transfera reciproc cele mai bune practici și abordări inovatoare în domeniul educației şi formării profesionale.Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

prof. Sas Alexandra,

Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva