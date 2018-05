Radu Săplăcan, arhitectul șef al Bistriței-Năsăud: Biserica Evanghelică este cea mai importantă construcție din Bistrița și, care trebuie valorificată ca principal exponat al Pieței Centrale Radu Săplăcan, arhitectul șef al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, intervine în scandalul politic izbucnit între primarul Ovidiu Crețu și PSD, pe de-o parte și verzii, PNL, PMP și USR, de cealaltă parte a baricadei în privința reamenajării pieței din jurul Bisericii Evanghelice. El susține într-o postare pe pagina sa de facebook că Biserica Evanghelică este cea mai importantă construcție din Bistrița care nu merită să rămână ascunsă ci mai degrabă să fie valorificată ca principal exponat al Pieței Centrale.

Radu Săplăcan: „Având în vedere dezbaterea publică din ultimele zile legată de amenajarea Pieții Centrale din Bistrița, în calitate de arhitect țin să fac câteva precizări. Este greu de sintetizat în câteva cuvinte istoria arhitecturii în ceea ce privește spațiile publice, dar în esență începând cu apariția primelor orașe și până în zilele noastre întotdeauna comunitățile au simțit nevoia de a avea un spațiu în care să își desfășoare principalele activități. Aceste spații publice fie că erau agora în Grecia perioadei antice, forumul în Imperiul Roman, piețele începând cu evul mediu și până în zilele noastre au constituit centrul de gravitație al orașului. Un motiv în plus care să întărească această afirmație în ceea ce privește Bistrița este faptul că multe dintre piețele conturate în aceeași perioadă ca și Piața Centrală au în același loc piața, biserica și primăria astfel conturându-se clar cel mai activ loc din oraș. Cursul istoriei a dus la o evoluție a activităților desfășurate în principalul spațiu public dintr-un oraș care se dorește a fi unul activ, astfel de la perioada medievală în care comerțul și relația dintre cetățeni și autorități reprezentau principalele activități desfășurate în astfel de spații publice, în zilele noastre în astfel de piețe peste tot în Europa putem participa la concerte, festivaluri de film, expoziții în aer liber, târguri de crăciun, activități sportive, etc. câteva exemple putând fi observate și în postare”, a scris Radu Săplăcan pe Facebook.

„Consider că majoritatea celor care au avut o strategie de transformare a localității din care fac parte într-un oraș activ au avut doar de câștigat atât din punct de vedere social cât și economic. Evident astfel de abordări au și partea lor de critici, rar se întâmplă să existe în proporție de 100% aceași părere într-o comunitate, dar în final piețele respective sunt neîncăpătoare la evenimente precum TIFF din Cluj-Napoca sau Târgul de Crăciun din Sibiu, ca să menționez doar două evenimente care ne sunt mai apropiate din punct de vedere geografic, dovezi în acest sens găsim câte dorim pe facebook și instagram. Istoric Piața Centrală din Bistrița nu a avut prea multă vegetație și nici nu avea cum să aibă fiind aproape în permanență principalul centru activ al orașului, actuala amenajare fiind relativ recentă dacă ne gândim la scara istoriei, în plus nu se pretează în contextul dat, aceasta nu poate fi amenajată ca un parc sau o gradină și reduce semnificativ potențialul celorlalte elemente definitorii ale pieței. Agreez proiectul care a caștigat concursul de soluții și cu toate că nu îmi sunt cunoscute toate proiectele care au participat la acest concurs, cunoscând activitatea profesională a unora dintre membrii juriului am încredere că au ales proiectul care aduce cele mai multe beneficii comunității, de asemenea consider că mai multă încredere și respect față de profesii ne-ar duce mult mai departe pe calea progresului care cu siguranță ni-l dorim cu toții”, a mai scris acesta.

„Tot legat de acest subiect pot să afirm că sunt ferm convins că în proporție covârșitoare cetățenii acestui oraș sunt de acord că Biserica Evanghelică este cea mai importantă construcție din Bistrița care nu merită să rămână ascunsă ci mai degrabă să fie valorificată ca principal exponat al Pieței Centrale”, conchide Radu Săplăcan.