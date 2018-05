Ratele la credite devin tot mai scumpe

Evoluția raportului euro/leu a fost una calmă, media stagnând în jurul pragului de 4,66 lei, în condițiile în care piața valutară nu a fost impresionată de schimburile de „amabilități” dintre președintele Iohannis și PSD. Investitorii se pregătesc pentru noile majorări ale dobânzii de politică monetară a BNR, analiștii anticipând un salt al acesteia la 3 – 3,5% până la sfârșitul acestui an, parte a efortului de stopare a creșterii inflației.Aprilie s-a încheiat cu o medie a euro de 4,6589 lei. După o creștere la 4,6630 în prima ședință din mai, perioada s-a încheiat la 4,6569 lei, când tranzacțiile s-au realizat între 4,653 și 4,666 lei, cu închiderea în jurul valorii de 4,658 lei. Cursul dolarului american a crescut de la 3,8479 la 3,8936 lei, o medie mai ridicată, de 3,9039 lei, fiind înregistrată în 9 ianuarie. Cotațiile de la sfârșitul intervalului au atins un maxim de 3,911 lei.Moneda elvețiană nu a mai scăzut pe piețele internaționale sub pragul de 1,19 franci/euro, astfel că media ei a fluctuat între 3,8917 și 3,9052 lei, la finalul perioadei ea fiind stabilită la 3,9007 lei, mai jos cu aproape 10 bani față de începutul anului.BNR a atras la sfârșitul lunii trecute aproape 8 miliarde lei de la băncile comerciale, pentru care a oferit o dobândă de 2,25%, egală cu cea de politică monetară. Această operațiune a menținut presiunea pe dobânzile interbancare, ceea ce a făcut ca indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, să atingă un nou maxim al ultimilor patru ani, de 2,54%. La rândul său, indicele la șase luni, care influențează nivelul ratelor la creditele ipotecare, a urcat la 2,65%, iar cel la nouă şi la 12 luni au sărit la 2,69%, respectiv la 2,74%.Perechea euro/dolar a avut o tendință descendentă, coborând de la 1,2140 la 1,1911 dolari, cea mai redusă valoare de la începutul acestui an. Piețele americane s-au închis vineri seară la 1,1961 dolari.Investitorii sunt siguri că Rezerva Federală americană va majora dobânda sa cheie de cel puțin două ori în acest an, cu posibilitatea unei a treia, după ce șomajul din SUA a atins minimul ultimilor 18 ani, de 3,9%.Indicele compozit calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 9.635,90 dolari. Reamintim că bitcoin a scăzut la jumătatea lunii trecute sub pragul de 6.000 dolari, după ce în decembrie trecut a fost atins un maxim de aproape 20.000 de dolari.Analiza cuprinde perioada 30 aprilie – 4 mai.