Familia primarului din Runcu Salvei, terorizată cu telefoane și SMS-uri de amenințare și jigniri

Marți dimineața, primarul comunei Runcu Salvei, Anchidim Pavelea, s-a prezentat la Poliția orașului Năsăud pentru a depune o plângere penală pe motiv că el și familia sa sunt amenințați cu moartea și cu alte grozăvii, de indivizi rămași deocamdată neidentificați.„De doi ani de zile trăim sub teroarea unor amenințări telefonice înfiorătoare. Ultima am primit-o pe 7 mai, la ora 18.05, sub forma unui SMS, în care mi se spunea că soția și cele două fiice ale mele urmează a fi violate cu sălbăticie. Gândiți-vă că mezina familiei are 11 ani! Sunt sute de astfel de amenințări, de ți se face părul măciucă. Aceasta este cea de-a doua plângere pe care o fac la Poliție, prima fiind clasată de către Parchetul din Năsăud pe motiv că cheltuielile de urmărire cu tehnica specializată ar fi prea costisitoare. Sper ca măcar acum acești indivizi fără Dumnezeu să fie trași la răspundere!”, ne-a declarat primarul Pavelea, în fața sediului poliției din Năsăud.