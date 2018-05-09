Locurile de muncă vacante la data de 8 mai
AGENT COMERCIAL 4
AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1
AGENT DE TURISM 1
AGENT DE VÂNZARI 2
AJUTOR BUCATAR 1
AJUTOR OSPATAR 2
ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI 1
ASISTENT MANAGER 1
ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 6
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
BARMAN 4
BRUTAR 3
BUCATAR 11
CALCATOREASA LENJERIE 1
CAMERISTA HOTEL 4
CASIER 4
CONFECTIONER TRICOTAJE DUPA COMANDA 3
CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1
CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 2
CONSILIER JURIDIC 1
CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
CONTABIL-SEF 1
CONTROLOR POARTA 1
COSMETICIAN 1
CROITOR 1
CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 3
DIRECTOR VÂNZARI 1
DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 2
ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2
ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1
EXPERT ADMINISTRATIA PUBLICA 1
FEMEIE DE SERVICIU 6
FINISOR LAMINATE SI TREFILATE 1
FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI 1
GAURITOR-FILETATOR 2
GESTIONAR DEPOZIT 2
ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE 4
ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 1
INFIRMIER/INFIRMIERA 3
INGINER AUTOMATIST 1
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 2
INGINER CHIMIST 1
INGINER ELECTROENERGETICA 1
INGINER MECANIC 2
INGINER PRODUCTIE 1
ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1
INSTALATOR APA, CANAL 3
IZOLATOR TERMIC 2
KINETOTERAPEUT 1
LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 19
LACATUS MECANIC 18
LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
LUCRATOR COMERCIAL 14
LUCRATOR GESTIONAR 1
MAGAZINER 1
MANIPULANT MARFURI 8
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2
MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 1
MATISOR CABLURI 1
MECANIC AUTO 3
MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1
MECANIC UTILAJ 1
MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 2
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 9
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 33
MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 29
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI 22
MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2
OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1
OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1
OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 15
OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE 11
OPERATOR MASINI DE TERMOFORMATARE 3
OSPATAR (CHELNER) 9
PAVATOR 1
PIZZAR 1
PREGATITOR SÂRMA 1
RECEPTIONER DE HOTEL 3
REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1
REFERENT RELATII EXTERNE 1
REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 5
REPREZENTANT COMERCIAL 1
RESPONSABIL DE MEDIU 1
SECRETARA 1
SEF DISTRICT, CENTRU, OCOL SILVIC 1
SEF SECTIE 1
SOFER AUTOBUZ 3
SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 13
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 12
SORTATOR PRODUSE 2
SPALATOREASA LENJERIE 1
SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 1
SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 2
STIVUITORIST 2
STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT 5
STRUNGAR UNIVERSAL 8
SUDOR 18
SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 10
TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI 1
VÂNZATOR 4
VOPSITOR INDUSTRIAL 6
ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
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