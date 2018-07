Treacă prin oase 1. Ca să vă protejați corpul eficient și sănătos, ignorați reclamele TV pentru cosmetice și medicamente. Aceste reclame pentru cosmetice și medicamente sunt ca soarele: fac bube celor care sunt sănătoși și îi îmbolnăvesc pe cei care sunt bolnavi. Dacă îmi arătați sau indicați (pe bune) un post de televiziune central care va transmite necontenit publicitatea de interes general de mai sus, dau o bere...

2. A trebuit să-mi treacă prin oase multă vreme de la începutul anului 2016 ca să mă poticnesc – nerăscolind în van - de o „definiție definitivă” a omului și politrucului Liviu Dragnea, zis „teolormanu”; da, chiar așa, nume propriu fără majusculă. „L.D. este un vid desumflat”. Nu știu dacă expresia asta am citit-o undeva ori am produs-o eu. O reproduc, însă, deoarece este producătoare de confuzii, după cum urmează:

L.D. e un politician umplut, ca un ardei kapia, cu ură revărsată, gata oricând de vendeta. Cine nu e cu el și clanul lui politic, e declarat dușman. Dușman Paralel, pe numele său, cu partid la teșcherea! Ipochimenul se ivește ca aparență bifurcată, cu priviri paralele: om/neom; nimic/chichirez vax albina. Însă, mare. Crescut ca un Făt-Frumos. Enorm de mare, exact ca Maria, soția lui Bulă, în prima noapte de după nuntă! Dăruit, însă, de la Dumnezeu (care dă orice, oricui), miluit de la revoluția iliesciană originală cu puteri căutat-demolatoare și repede răzbunătoare, L.D. este exact pe placul găștii care-l înconjoară, cu „repede-nainte”, după cum le place să se mădărească. Biciul de foc al acestui alai politico-administrativ este pocnit și trosnit de ministrul Justiției, Tudorel Toader, care de 2 ani de zile se străduiește să-și spele șeful de păcate penale. Culmea nefastului este că Tudorel Toader va reuși în demersurile lui rătăcite, chiar cu punerea capului...

L.D. e un demon cu coarne de rădașcă și excitare politică de tip priapic, dimensiune teoretică de insecticid omnivor. Un soi de gen de baltă care orăcăie zâmbind și batjocorind cu intenție, din răzbunare de vocație, pe maluri de ape decăzute, de cădere estică RasPutin. Dimensiunile lui formale și informale sunt de factură județeană, de tip comunal reeducat la „orbanisme” budapestane. O, nu!, etimonul acesta – comunal – nu are absolut nimic de a face cu Comuna din Paris: egalitate, fraternitate, libertate! Nu, nicidecum... Opusul comunarzilor parizieni a născut acest năpârstoc „politicianist” – altă vorbă dragă lor, mai cu seamă lui Tăriceanu Popescu în momentele când vrea să se dea mare în fața celor de la Bruxelles.

Dărâmat de „ură venală”, ciumat de prefăcătorie chinuită la rândul ei de popularitatea deșartă, vidul desumflat al secolului XXI cu moț, ca un cofet turcesc, va face totul ca să supraviețuiască în glorie, cu riscul să arunce PeSeDe-ul într-un vortex european.

Numele afecțiunii de care suferă L.D.? Melancolie vectorială de lup râzând.

Nenorocirea este că după executare - Hi! Ho! -, ocupat de „niznaiu”, ca dejecțiile de după împușcarea Epocii de Aur (Crăciun, 25 decembrie 1989) și intrarea bruscă în Epoca de Arginți și Arghirofili, L.D. va continua să zboare ca o infecție intratabilă de care românii, mulți dintre ei, nu se vor vindeca prea grabnic.

Așa cum ungurii UDeMeRe-ului cereau, anul trecut, și au cerut și la începutul acestui an, cerșeau cu fervoare ca ziua de 15 martie să le fie dedicată numai lor, umilind netrebnici poporul român, așa umilește L.D., astăzi, poporul din care, conform unei realități, s-a născut.

Poporul român, după cum se poartă la urne și în vacanțe cu mici și bere, chiar merită toate acestea. Nici nu te poți supăra... Să moară vaca!

3. „Cum să cinstim Centenarul/ Dacă nu-ncingem grătarul?!”... Păi, nu? E una dintre cele mai îndrăznețe și ingenioase reclame TV. E genială! E florelinte! E belă... Prinde și la academicieni. Chiar așa! Dacă tot facem publicitate la fasconal, coprol, prostamol, motofierăstraie pentru tăiat păduri, la bere, ca să răcorim România pentru oamenii de viitor, puternici, cum să nu cinstim Centenarul?!

Nu-i așa că chichirezele astea nu sunt jigniri aduse României și Drapelului Tricolor? Nu! Fugi, domn'e, cu prostii din astea! Noi cu Centenarul putem face ce vrem... Noi suntem ALTFEL, gândim altfel... Doar și fabulistul ăla, de-și zice istoric, Lucian Boia, ce tot lucianboiește fantasmagoric, susține ideea asta, că românul ar fi ALTFEL! Păi dacă nu-ncingem un grătar cu mititei, cum să ne manifestăm iubirea de patrie? Cum să aibă ceva Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) cu o astfel de reclamă? Cum să amendeze producătorii și distribuitorii unei astfel de reclame? Noi, românii, nu putem să ne manifestăm iubirea de țară decât cu fața la mici, la bere și înjurături...

Apreciere: Select rating 1 steluţă 2 steluţe 3 steluţe 4 steluţe 5 steluţe Aprecierea dvs: - Media: 5 steluţe ( 1 vote)