Piața așteaptă deciziile politice

Perechea euro/leu a avut în perioada analizată un parcurs calm, chiar dacă BNR a decis să mențină dobânda de politică monetară la nivelul de 2,50%.Piața este mai interesată de evenimentele de pe scena politică locală, după ce liderul PSD a lăsat de înțeles că dorește suspendarea președintelui Iohannis.O astfel de decizie, care are drept scop promulgarea noilor legi ale Justiției și a Codului Penal, ținta finală fiind exonerarea unei părți din clasa politică care are mari probleme cu legea, va zgudui piața valutară, euro putând să crească chiar și la 5 lei. Situația este asemănătoare cu cea din iulie-august 2012, atunci când leul s-a depreciat cu rapiditate.Cursul euro a fluctuat între 4,6554 și 4,6619 lei, media de la finalul perioadei fiind stabilită la 4,6616 lei, într-o ședință în care tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,658 – 4,664 lei, cu închiderea la 4,661 lei.Parcursul pe termen mediu al raportului euro/leu va fi influențată și de modul în care va evolua economia locală. La finalul săptămânii trecute, agenția de rating Fitch a reconfirmat la BBB- nota României pentru datoriile pe termen lung în valută şi moneda locală, considerând că deficitul bugetar va creşte la 3,4% din PIB în 2018 şi la 3,6% în 2019, față de obiectivul guvernului pentru acest an de 2,96%.Raportul Fitch observă printre obstacolele cu care se va confrunta guvernul „încetinirea puternică a PIB în trimestrul I, slăbirea indicatorilor sentimentului economic, politica monetară mai strictă, presiunile inflaţioniste, incertitudinile externe reînnoite şi scenariul unei «aterizări forţate»”.Cursul dolarului american a scăzut de la 4,0071 la 3,9821 lei, la finalul intervalului, când cotațiile au fluctuat între 3,961 și 3,99 lei.Moneda elvețiană s-a tranzacționat pe piețele internaționale în culoarul 1,154 – 1,164 franci/euro, iar media ei scăzut de la 4,0349 la 4,0120 lei, la sfârșitul perioadei.Nivelul indicilor ROBOR a continuat să crească, la valori care se mai înregistrau în februarie-martie 2014, evoluție ce va afecta veniturile celor care au contractat credite de nevoi personale sau imobiliare și care vor fi nevoiți să plătească rate tot mai mari.Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele de nevoi personale, a încheiat periaoda la 3,39%, după ce în urmă cu un an se situa la 0,87%.Indicele la șase luni, utilizat în cazul creditelor ipotecare, a crescut la 3,47%, cel la nouă a urcat la 3,49%, iar cel la 12 luni la 3,53%.Perechea euro/dolar a crescut de la un minim de 1,1527 dolari, la începutul perioadei, la 1,1650 – 1,1767 dolari, la sfârșitul ei, când piețele americane au închis la 1,1745 dolari.Accentuarea deprecierii dolarului a survenit vineri, când au fost publicate datele privind piața muncii din SUA. Creșterea ratei șomajului în iunie la 4%, dar și încetinirea ritmului de majorare a salariilor au indus ideea că Rezerva Federală americană ar putea reduce numărul de majorări ale dobânzii sale de politică monetară din acest an.Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg valora la sfârșitul intervalului 6.558,16 dolari.Analiza cuprinde perioada 2 – 7 iulie.