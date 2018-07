Stadionul ”Jean Pădureanu” a rămas fără brazi, intrarea și aleea principală. Află de ce?

Stadionul din parcul municipal pare să dispară, bucată cu bucată! Dacă la capitolul infrastructură fosta bază sportivă, folosită în comun de CSM Bistrița și defuncta Gloria 1922 Bistrița, a ajuns în ultimul stadiu de degradare, în urmă cu câteva zile brazii aflați pe aleea principală, ”drumul” care lega poarta principală de Direcția Județeană de Sport și Tineret, respectiv Clubul Sportiv Municipal au fost tăiați, aleea fiind cumpărată.

Din primele informații ar fi vorba de firma care deține cele două terrenuri de tenis de câmp din incinta stadionului, adică de FBT Invest , care a cumpărat și aleea de acces de la la SCP CONSULT MANAGEMENT UV IPURL, proprietara stadionului , adică firma care aparține practicianul în insolvenţă Vasile Urs

TOTUL E LEGAL…

“Noi am respectat toate procedurile legale ce țin de autorizare. NU ne jucăm cu astfel de chestii. Suntem proprietari pe acele terenuri… știu că am avut un proces de durată și am câștigat după ce s-au parcurs toate etapele, până la Curtea de Apel. S-a pierdut timpul, practic.. dar asta e! În incinta stadionului vrem să face o bază modernă cu 4 sau 5 terenuri de tenis, o parte din ele vor fi acoperite cu un balon de aer cald, amenajăm tribune, vestiare… o să fie ceva frumos pentru oraș !”- a declarat Florin Coșoiu pentru ziar de Bistrița, unul din investitorii firmei FBT Invest.

Ce s-a întâmplat până acum? Reamintim că:

În luna septembrie a anului 2016, o comisie tehnică formată din consilieri municipali şi angajaţi ai Primăriei Bistriţa a început evaluarea bunurilor fostei echipe Gloria Bistriţa, care a intrat în faliment în 2012, stadionul, tribunele şi terenurile de antrenament fiind scoase la vânzare de un lichidator.

Complexul a fost evaluat la 39 milioane de lei. Atunci, primăria Bistriţa a anunțat că ar vrea să cumpere stadionul municipal “Jean Pădureanu” şi bunurile din incinta bazei sportive a oraşului, situat în parcul central, consilierii municipali şi personalul tehnic al primăriei municipiului Bistriţa începând de luni să evalueze bunurile scoase la vânzare de lichidator.

De atunci a trecut un an şi jumătate , dar lucrurile nu s-au mișcat deloc. Mai mult, viceprimarul Gelu Muthi ne-a confirmat temerile că lucrurile trenează, iar municipalitatea pare legată de mâini și de picioare în pivința firmei care se ocupă de administrarea stadionului. E vorba de SCP CONSULT MANAGEMENT UV IPURL prin practicianul în insolvenţă Vasile Urs.

Cât cere Urs

Am aflat că e vorba de 8,5-9 milioane de euro: „Este o discuţie care pleacă de la ceea ce v-am spus, de la posibilitatea de a face o expertiză tehnică, pentru că una e să iei, ipotetic vorbind, cu trei milioane de euro şi să investeşti şapte şi alta e să iei cu 10 milioane şi să investeşti şapte”,spune Gelu Muthi.

VOM REVENI!