Tinerii social-democrați bistrițeni s-au pregătit politic la Colibița

Stațiunea Colibița a fost timp de două zile gazda Școlii de Pregătire Politică ”(r)Evoluția Ideilor” a Tinerilor Social Democrați din județ. Peste 100 de tineri sunt prezenţi la training-urile, dezbaterile și activitățile din cadrul şcolii politice, eveniment menit să formeze tinerii care vor să crească România, să facă o politică a faptelor și să declanșeze o (r)evoluție a ideilor.

Invitații speciali ai evenimentului au fost Vasile Sebastian Dîncu, sociolog și fost Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice, Ioana Bran, Ministrul Tineretului și Sportului, Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, deputați și primari bistrițeni. Nu au lipsit de la dezbateri, europarlamentarul Emilian Pavel, președintele TSD, Gabi Petrea, deputatul Doina Pană, primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan, viceprimarul Bistriței, Cristian Niculae, Mihai Mocanu – consultant politic, primarul comunei Prundu Bargaului și președintele aleșilor locali PSD, Doru Crișan, primarul comunei Tiha Bargaului, Vasile Sut, primarul comunei Josenii Bargaului , Nicolae Vrîncean, primarul comunei Maieru ,Vasile Borș, viceprimarul comunei Coșbuc , Alin Demian, viceprimarul comunei Ciceu Giurgești ,Dinu Pintea, viceprimarul comunei Rebrișoara, Nicolae Moldovan și viceprimarul comunei Ilva Mare, Octavian Cicșa.

De ce o școală de vară?

Bogdan Ivan, președinte TSD BN: ” De ce? Pentru că un sistem politic mai bun și apropiat de oameni nu poate fi construit doar din interior păstrând câteva principii de bază: competență, caracter și dragoste de țară! (Sinceră, nu simulată). Ca societate am ajuns într-un punct în care toți constatăm lucrurile care nu sunt în regulă. Din păcate nu e suficient! Trebuie să vedem cum le putem schimba în cel mai inteligent mod și să trecem la fapte. Așa cum spunea dl profesor Vasile Sebastian Dâncu în cartea “Triburile”: ”Acțiunea este calea regală de a face politică. Nu gargara, nici sloganul, nici frazele sforăitoare sau săritul zilnic la gâtul adversarului.”Nu ne-am lăudat între noi, ci am căutat să vedem unde greșim, ce putem face mai bine! Am dezbătut de la administrație la politică națională și cred că ăsta e cel mai bun lucru în democrație: să spui ce gândești unora dintre oamenii care pot influența decizii!”

”Școală Politică va fi și momentul de lansare a unei inițiative dedicate centenarului Marii Uniri, un manifest și un angajament al generației noastre, pentru generația 2118”, a conchis Bogdan Ivan, președintele TSD Bistrița-Năsăud.