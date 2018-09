Bistrițeanca Ioana Maria Ardelean, despre muzică şi noutăţile acestei ediţii a „Strugurelui de Aur”

Cântăreața de muzică populară Ioana Maria Ardelean este, de câțiva ani, director al Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”, organizat în fiecare toamnă de compania Jidvei. Talentata cântăreață, originară din Bistrița, este o prezență constantă, în ultimii ani, în emisiunile naționale de folclor și în recitaluri la unele dintre cele mai importante festivaluri de foclor din țară, fiind invitată adesea să cânte și în comunitățile de români din diaspora.„Am crescut înconjurată de muzică și am visat, mai mult sau mai puțin în secret, să cânt, să pot exprima și dărui prin sunete complexitatea, fragilitatea, tumultul universului interior. Au fost clipe, nenumărate, în care am renunțat, în care credeam că unele vise nu sunt menite să se materializeze, că e imposibil, că e prea tarziu, că… Am amânat, m-am îndoit, am încurcat drumurile, am rătăcit, m-am rătăcit, până când, în final și deloc întâmplător, am ajuns acolo, în acel punct în care nu ai decât două opțiuni: să pleci mai departe sau să nu mai pleci deloc. Și am pornit la drum, un drum cu și despre cântec, despre emoție și despre dragoste. Dragostea mea pentru folclorul românesc și pentru cântecul popular din Bistrita. Este un dublu demers, de împărtășire și de căutare. Nu doar de sine, ci mai ales a acelor mijloace de a păstra ceea ce este definitoriu pentru spiritualitatea noastră, pentru identitatea noastră culturală”, dezvăluie Ioana Maria Ardelean pe pagina personală de Facebook (foto).În ce privește festivalul al cărui director este, „Strugurele de Aur”, acesta se desfășoară în aceste zile la Alba Iulia și Jidvei. Ediția din acest an, cea de-a XVIII-a, se anunță una specială, noutățile fiind introducerea unei secțiuni de cântece patriotice, „Cântec de Mare Unire”, și participarea, în concurs și în cadrul recitalurilor, a unor interpreți români care trăiesc în comunitățile din Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și Kazahstan.„Am pregătit o ediţie specială, cu foarte multe noutăţi şi, sperăm noi, suficientă emoţie pentru a marca acest an de sărbătoare, în care ne bucurăm de împlinirea celor 100 de ani de la realizarea Marii Uniri”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Ioana Maria Ardelean, citată de Agerpres.

Cristina RUSU