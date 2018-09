Exerciții de mobilizare sau Jurnal de front suplimentar al unui Svejk bistrițean Prima comunicare

Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a anunțat a că în perioada 4 și 6 septembrie, în Bistrița și Cluj este programat un exercițiu de de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare, condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne.

Asta a fost oficial, pe comunicarea Instituției Prefectului. Atât și nimic mai mult.

Ce s-a văzut?

Cum am fost ”mobilizat” , ca orice militar serios dar cu stagiul obligatoriu, efectuat în cadrul Ministerului de Interne, la trupele de pompieri, acum transformate în ISU, m-am prezentat exact la ora 15.00, niciun minut mai devreme sau mai târziu, că, vorba plutonierului meu adjutant de la Compania Târnăveni, Grupul de Pompieri Mureș, Traian Frățilă, zis ”Fifi” , ” te ia mama dracului, caporale, dacă suni alarma cu o secundă mai târziu, că alarma pentru aplicația de noapte se sună fix la 21. 45, adică după 15 minute de la stingere, că și soldatul are program de somn obligatoriu și trebuie să îl respectăm”.

Puțină coadă nu strică nimănui

Era o codiță, nu chiar o coadă, dar m-am așezat frumos, nu chiar în poziție de drepți, că nu era cazul, și am așteptat. Dar, cum la armată nu se așteaptă prea mult, în jurul de 15 și 30, poate puțin mai tîrziu am pătruns, legal evident, pe poarta UM 01331C. Cum nu era ordin de încorporare, după ce am intrat, poarta a rămas deschisă și SSC-ul, no, pentru ăia care nu știu, e sergent de serviciu pe companie, nu a urlat: ” Aliniereaaaa pe platou” așa că am trecut bine de primul șoc.

Bine organizată, acțiunea de actualizare a datelor a mers repede, cât ar fi strigat în urmă cu 30 de ani, fostul meu sergent Ghimpu, pe bune, așa îl cheamă: ” La poartă, fuga marș, culcaaaaat, la baracă, fuga marș, culcat”.

Cum aveam doar 19 ani și un pic, zburam mai ceva ca o APCA, cu cele două furtune tip C sub braț, și datele au fost actualizate rapid. Așa am aflat că sunt mobilizat la UM 01331 C. Asta scria în fața cortului unde o angajată, women in uniform, ceea ce în 1989 era aproape SF, cel puțin în unitățiile operative, mi-a actualizat lărgimile și lungimile la uniformă, dar și la viitorii bocanci. Eh, clar, trebuie spus că lucrurile s-au cam schimbat și, chiar dacă nu haina îl face pe om ci gradul, care, și el este doborât de funcție, țoalele de camumflaj și ghetele americănești schimbă imaginea care am avut-o eu în armată: vai și amar, cel puțin în perioada de instrucție – vezi foto !!!

După ce ne-am actualizat și am primit și o adeverință, precum bravul soldat Sveyk, că așa mă simțeam, am pornit în aventura mea de infanterist, deși, eu în armată am făcut cu totul și cu totul alte lucruri.

Practic și interesant, turul platoului a conținut noile efecte militare, diferența fiind ca de la cer la pământ cu ceea ce am fost îmbrăcat când m-au încorporat, cât mai ales prezentarea întregului armament din dotare al UM 01331, de la pistoletul cel de toate zilele la ultramodernele arme antitanc și care știu singure ce au de făcut, made in Israel.

Pentru că eu în armată am avut de-a face doar cu autospeciale de stins incendii – APCA și ACI cu motopompă, plus centrală telefonică cu chei, plus stații de emisie-recepție, am vizitat extern și intern TAB-urile pe care le-am văzut doar la lovitura de stat din Decembrie 1989 dar și în acel martie negru din 1990.

Mai mult, amintirile m-au răscolit când ne-au spus că avem posibilitatea să tragem, sigur e vorba de simulatoare, cu pistolul și cu pistolul-mitralieră, atât de folositor omului în caz de războaie, revoluții, revolte sau conflicte hibride, că așa îi spune acum la războiul din Ucraina de est, în Donbas, acolo unde armata rusă și-a deschis poligon pentru noile arme.

Sigur că glonțul e una, simulatorul e alta, dar, și așa am mai nimerit câte ceva, ceva mai mult, mai ales după ce am executat și un culcat exemplar, desigur, în amintirea vremurilor bune din fața porticului de instrucție, că fanii ”Only the brave” știu ce e ăla.

Nu s-a cântat și nu am cântat nimic, nu s-a dat tonul la cântec, așa că, încet, cam după vreo două ore și ceva mărunțiș, am ieșit pe poarta un unității. Când am ieșit pe poartă, nu știu de ce, mi-a venit un gând, de fapt un fragment din Peripeţiile bravului soldat Švejk: ”Nu te repezi nicăieri, madam Mullerova, că eu, lăsând la o parte picioarele astea, sunt o carne de tun clasa una, iar acum, când Austria stă aşa de prost, orice infirm trebuie să fie la locul lui. Du-te şi vezi-ți liniștită de cafea. Și în vreme ce madam Mullerova, plânsă şi zguduită de emoţie, strecura cafeaua, bravul soldat Švejk cânta în pat: „Generalul Windischgratz cu ai lui comandanţi, În zorii zilei războiul au început…