Cristina Iurişniţi şi-a deschis cabinet parlamentar într-o fostă moară din Miceştii de Câmpie

Deputatul Cristina Iurişniţi a deschis sâmbătă, 8 septembrie, un nou cabiner parlamentar . Sediul este într-o fostă moară din comuna Miceştii de Câmpie.

Cristina Iurişniţi: „ Azi, 8 septembrie, la Miceștii de Câmpie, una din comunele cele mai sărace din județul Bistrița-Năsăud! Aici o fostă moară dezafectată s-a transformat în locul de întâlnire al oamenilor harnici care vor să își ia destinul în mâini! USR a dus mai departe mesajul de speranță pentru românii mințiți, furați și ignorați de primari, consilieri aleși pentru a se ocupa de problemele oamenilor!

Am deschis primul birou parlamentar și sediu în același timp al filialei USR in mediul rural defavorizat!

Deputatul PSD Daniel Suciu, cu bunici in comună nu are niciun interes să vină aproape de oameni, pentru că de aici, evident, nu ies voturi destule...zona e subpopulata și rămasă în subdezvoltare cronică! Nu sunt drumuri refăcute, nu este iluminat public stradal, nu este canalizare!

Școala evident are grupurile sanitare in curte...ca pe vremea bunicilor!

Am transmis mesajul nostru, al Uniunii Salvați România, de solidaritate și de indemn la implicare pentru schimbarea pe care oamenii și-o doresc! România trebuie să fie țara oamenilor care nu stau deoparte!”.