A.J.O.F.M. Bistriţa–Năsăud oferă 760 de locuri de muncă în judeţ şi 1.636 în Spațiul Economic European

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa–Năsăud oferă la această dată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţul BistriţaNăsăud 760 de locuri de muncă vacante, după cum urmează: pentru persoanele cu studii superioare (de lungă şi scurtă durată) – 43 locuri de muncă; pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 717 locuri de muncă.Pentru persoanele cu studii superioare, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt disponibile în următoarele profesii: agent turism, agent transport extern, arhivar, asistent manager, asistent social, consilier asistent, consilier juridic, contabil, inginer auto, inginer calitate, inginer electromecanic, inginer mecanic, inginer textile pielărie, inspector de specialitate, manager, operator calculator, planificator transport, programator web design, referent de specialitate, reprezentant vânzări, responsabil transport, specialist marketing etc.Meseriile în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt: agent comercial, agent de securitate, agent de vânzări, agent poştal, asistent farmacist, asistent manager, barman, betonist, bucătar, cameristă de hotel, contabil, curier coletar, dulgher, electrician, electromecanic, factor poştal, facturist, femeie de serviciu, finisor laminate, gestionar depozit, încărcător descărcător, îngrijitor copii, însoţitor grup, inspector resurse umane, instalator, laborant, lăcătus mecanic, lucrător comercial, magaziner, manipulant mărfuri, mecanic auto, muncitor necalificat, operator carusel, operator debitare, operator extrudere, operator mase plastice, operator maşini CNC, ospătar, patiser, paznic, recepţioner hotel, recepţioner service, responsabil cazare, sculer matriţer, şofer autobuz extern, şofer autocamion, şofer autoturisme şi camionete, spălător auto, stivuitorist, strungar, sudor, tâmplar, tehnician asigurarea calităţii, tehnician electronist, tehnician proiectant mecanic, tinichigiu auto, trefilator, ucenic, vânzător, vopsitor industrial, zidar roşar tencuitor, zugrav etc.Informaţii suplimentare despre ofertele de muncă din judeţul Bistriţa–Năsăud pot fi obţinute atât de la sediul AJOFM BN, cât şi folosind siteul agenţiei www.ajofmbn.ro la rubrica: Locuri de muncă vacante în judeţ.În ceea ce priveşte oferta de muncă din Uniunea Europeană aflată pe portalul EURES România, există 1.636 locuri de muncă vacante în următoarele ţări: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franţa, Germania, Irlanda, Letonia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria, după cum urmează:Belgia: inginer/specialist calitate;Bulgaria: specialist în publicitate online (limba engleză și italiană fluent);Danemarca: vopsitor auto (limba engleză – nivel elementar);Franța: montator acoperiș piscină (limba franceză), șofer camioane/mașini de mare tonaj (limba franceză și engleză);Germania: electrician, instalator, sudor, lăcătuş, șofer automacara, tehnician instalații, manipulant bagaje, lucrător în depozit, bucătar, personal servire la mese, personal în domeniul hotelier – gastronomic, specialist restaurant, recepţioner, ospătar, coordonator echipă SEE în domeniul electric, dezvoltator componente electrice/electronice, personal curățenie, curier, manager IT, inginer verificare/validare etc. Se solicită limba germană pentru majoritatea locurilor de muncă;Irlanda: îngrijitor persoane (limba engleză), ciontolitor, cosmetician/manichiurist (limba engleză – nivel elementar);Letonia: lăcătuș mecanic, zugrav, tencuitor, instalator;Malta: montator semne de circulaţie (limba engleză/malteză), instalator ELV, tehnician (limba engleză);Marea Britanie: vopsitor auto;Norvegia: senior dezvoltator aplicații, mecanic în industria piscicolă, dulgher/tâmplar, electrician, farmacist. Se solicită limba engleză;Olanda: culegător castraveți în sere. Se solicită limba engleză cunoştinţe de bază;Polonia:zidar (limba engleză – nivel elementar);Slovenia: tehnician service, bucătar;Spania: muncitor necalificat în agricultură – cules căpșuni, operator centrale electrice;Suedia: mecanic auto;Ungaria: mecanici auto (limba maghiară).Toate informaţiile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limba străină, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare pentru fiecare ofertă, se pot obţine de pe portalul EURES România, la adresa: http://eures.anofm.ro/

director executiv,

Otilia Râpan