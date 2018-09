Clopoțelul a sunat în întreg județul Bistrița-Năsăud: În Bistrița, Beclean sau Năsăud, dar și în școlile gimnaziale din cele 58 de comune. Din acest an, pe băncile din clase au reapărut cornul, laptele și merele.

Luni, 10 septembrie, în școlile din județul Bistrița-Năsăud a început un nou an școlar, peste trei mii de elevi fiind așezați în block starturi pentru a acumula noi cunoștiințe. Cu toate acestea, peste 400 de elevi de la trei şcoli rurale din judeţul Bistriţa-Năsăud vor începe anul şcolar în şantier, deoarece unităţile în care învaţă trec prin lucrări de reabilitare, unele începute doar din această lună. Este vorba despre elevi din comunele Şieu Odorhei, Dumitriţa şi Ilva Mică, printre soluţiile găsite de conducerea şcolilor şi de către primării fiind amenajarea de clase în săli de sport sau grădiniţe şi chemarea copiilor în două schimburi la şcoală.

Tot din acest an, elevii şi preşcolarii din Bistriţa-Năsăud vor avea chiar din prima zi de şcoală, pe bănci, cornul, laptele şi fructele. Practic, e vorba de aceeleași firme care au mai câștigat licitațiile organizate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Dorna Lactate SA, Achiziţie şi Dezvoltare SRL şi Pombis SA.



Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”

Peste 1800 de elevi au început de astăzi cursurile la Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, autoritățiile locale fiind reprezentate de viceprimarul Cristian Niculae:

”Am fost bucuros și onorat să particip azi 10.09.2018 la festivitatea de deschidere a noului an școlar 2018-2019, la Colegiul Național “Liviu Rebreanu” din Bistrița ! Începutul unui an școlar reprezintă un moment deosebit pentru elevi, pentru părinții și profesorii acestora, precum și pentru întreaga comunitate, generând emoții, bucurii și amintiri plăcute, dar și un prilej pentru fixarea unor obiective și priorități noi.

Noi, cei din administrația municipiului Bistrița, împreună cu cadrele didactice și conducerea Colegiului Național “ Liviu Rebreanu “, facem an de an eforturi pentru a asigura elevilor condiții potrivite pentru activitatea pe care o desfășoară.

Admir, apreciez și respect profesorii, părinții și elevii implicați în procesul de învățământ și vă transmit pe acestă cale încă o dată gândurile mele bune dorindu-vă un an școlar plin de succes și reușite, așa cum cred că v-ați propus !”.

Colegiul Național ”Petru Rareș” din Beclean



Administrația orașului Beclean, primarul Nicolae Moldovan, au fost, dintodeauna, interesați de bunul mers al procesului de învățământ. Nu mai departe, faptul că proiectul Campusului Școlar al Colegiului Național ”Petru Rareș” are o valoare de 20.000.000 de lei, adică peste 4,5 milioane de euro.

Informații despre construcția campusului școlar

Lucrările care au fost derulate în cadrul proiectului de la Beclean au constat în extinderea infrastructurii școlare cu un corp nou de clădire, reabilitarea tuturor corpurilor de clădire existente, schimbarea completă şi modernizarea acoperişurilor, realizarea izolației termice și facilitarea accesului la procesul de învățământ a persoanelor cu dizabilități locomotorii, prin amenajarea de rampe și grupuri sanitare specifice.

„Practic, ca urmare a tuturor acestor investiţii, în campusul beclenar elevii beclenari vor avea parte de săli moderne pentru cursuri (24 în plus faţă de până acum), garsoniere pentru profesori și elevi, internat şi cantină amenajate modern, centrală termică proprie, noi ateliere, laboratoare performante, curte interioară reamenajată complet, teren de sport nou. Peste 1500 de persoane, profesori şi elevi din Beclean şi din 12 comune învecinate, care îşi desfăşoară activitatea în cele două unităţi de învăţământ, sunt cele care se vor bucura, cu începere din viitorul an şcolar de condiţii moderne, de nivel european, pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale”, se mai precizează în comunicatul Primăriei orașului Beclean.

În plus, investiţia de la Beclean are și implicații turistice orientate în jurul Băilor Figa, rezultate din utilitatea ce va fi dată pe timpul vacanței de vară celor 200 de locuri de cazare în regim de internat amenajate în campus în cadrul proiectului prin oferta de cazare pusă la dispoziţia turiştilor pe durata sezonului estival.

Nicolae Moldovan, primar Beclean

”Mult succes tuturor în noul an școlar! Sunt sigur că va fi un an plin de succes atât pentru elevi, cât și pentru profesori, cu rezultate deosebite pe toate planurile în fiecare unitate de învățământ din oraș. Părinților vreau să le transmit că administrația locală din Beclean se va asigura în continuare ca întreg procesul educațional să se desfășoare în condiții bune pentru toți”.

Colegiul Național ”George Coșbuc” din Năsăud

Invitat la deschiderea noului an școlar la prestigioasa unitate școlară năsăudeană, prefectul Ovidiu Frenț a spus următoarele: ” Am ales să vin la voi, la Colegiu Național „George Coșbuc” Năsăud, deoarece aici s-au format oameni de seamă, oameni mari și Năsăudul a fost mereu o pepinieră a oamenilor valoroși care au contribuit la construirea României de astăzi. Fiind vorba de excelență, vreau să o felicit, și cu această ocazie, pe Paula Georgescu, elevă de nota 10, viitoarea doamnă doctor și să îi urez succes! Un lucru sigur este faptul că în spatele fiecărei reuşite se află multă muncă, aşa că, dacă vreţi să aveţi rezultate bune, învățați cât puteți de mult și stabiliţi-vă obiective clare! Vă urez mult succes în anul care urmează, cel puţin atât succes cât am avut şi eu anul trecut!”- Georgescu Paula, elev de nota 10. Un an şcolar 2018-2019 cât mai bun şi cu rezultate notabile! Succes”.

Unde vor învăța 400 de elevi

Este vorba despre elevi din comunele Şieu Odorhei, Dumitriţa şi Ilva Mică, printre soluţiile găsite de conducerea şcolilor şi de către primării fiind amenajarea de clase în săli de sport sau grădiniţe şi chemarea copiilor în două schimburi la şcoală.

La şcoala din Budacu de Sus, comuna Dumitriţa, lucrările de reabilitare cu fonduri alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) au început abia de o săptămână şi vor dura aproximativ doi ani. Cei peste 100 de elevi ai şcolii vor fi nevoiţi să studieze în vechile corpuri de clădire, care, spune viceprimarul, oferă condiţii "acceptabile, nu chiar extraordinare".

Cei aproximativ 120 de elevi ai şcolii din Şieu Odorhei vor merge la cursuri în două schimburi, pentru că de o lună şi jumătate unitatea a intrat în reabilitare, tot cu bani prin PNDL, iar lucrările sunt estimate să se finalizeze în august 2019. Potrivit primarului comunei, Sorin Sfintean, elevii vor studia în aceeaşi clădire, chiar dacă este şantier, clasele urmând să fie amenajate la parter.



La Ilva Mică, primarul Aurel Horea spune că de aproximativ o lună au început lucrările de reabilitare la şcoală în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, presupunând schimbarea tavanelor, a parchetului, instalaţii electrice şi zugrăvit. Edilul susţine că şantierul se va încheia până la sfârşitul lunii septembrie, timp în care cei aproximativ 200 de elevi vor fi repartizaţi în alte corpuri de clădire: clasele 1-4 în săli nefolosite din incinta grădiniţei, iar clasele 5-8 în sala de sport.

Lapte, cornuri și multe mere

În anul şcolar ce tocmai începe, elevii şi preşcolarii din Bistriţa-Năsăud vor avea chiar din prima zi de şcoală, pe bănci, cornul, laptele şi fructele. Asta după ce, aceiaşi elevi au fost privaţi în anul şcolar 2017-2018 de două dintre produsele de care ar fi trebuit să beneficieze gratuit prin programele guvernamentale „Laptele şi cornul” şi „Fructe în şcoli”. Numele celor care au câştigat contractele sunt bine cunoscute la nivelul administraţiei judeţene, în condiţiile în care aceste firme au mai câştigat licitaţii organizate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Este vorba despre Dorna Lactate SA, Achiziţie şi Dezvoltare SRL şi Pombis SA.