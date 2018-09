Emoții, bucurie și „vânătoare de comori” în prima zi de școală, la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița

Clopoțelul a sunat, luni, pentru elevii din toată țara. Mici sau mari, școlarii s-au întâlnit în curtea școlii pentru a depăna, înainte de momentele festive, amintiri din vacanța care tocmai s-a încheiat. La Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, curtea școlii s-a umplut încă de la ora 8.00 cu bobocii de clasa a IX-a, majoritatea însoțiți de părinți și de frați studenți sau, dimpotrivă, preșcolari. La ora 9.00, clopoțelul a sunat pentru prima dată în acest an școlar, iar elevii și profesorii s-au aliniat în careu pentru festivitatea de premiere, la care au participat, în calitate de invitați, deputatul Doina Pană și inspectorul școlar general al județului Bistrița-Năsăud, Camelia Tabără. În alocuțiunile lor, cei doi invitați au evidențiat calitatea învățământului din colegiul bistrițean și au urat succes elevilor în noul an școlar. Elevii claselor a IX-a au fost întâmpinați cu un cuvânt de bun-venit de directorul școlii, Alina Puțura, care a felicitat, totodată, absolvenții claselor a XII-a din acest an, prezenți în număr mare la deschiderea anului școlar, deși nu mai sunt elevi.După festivitatea de deschidere, bobocii școlii au participat la o „vânătoare de comori”, cu scopul de a se familiariza chiar din prima zi de școală cu spațiile care îi interesează: biblioteca, secretariatul, direcțiunea, internatul școlar, atelierele de practică etc. A fost o zi a reîntâlnirii, a emoțiilor și a bucuriei unui nou început.

Cristina RUSU