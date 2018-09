Festivitatea de deschidere a noului an de învățământ, la Feldru şi Nepos

Festivitatea de deschidere a noului an de învățământ de la Feldru şi Nepos

Unii, emoționați de întâlnirea cu noii colegi de clasă, alții, sub imperiul emoțional al revederii cu vechii colegi. Așa au pășit, luni dimineață, sute de elevi ai şcolilor gimnaziale din Feldru şi Nepos în instituțiile de învățământ care le vor marca educaţia, la deschiderea noului an școlar. Festivitatea a debutat cu o scurtă slujbă oficiată de preoți, după care directorul Călin Sbîrciu le-a adresat bun-venit tuturor.„Astăzi, 10 septembrie, este ziua revederii, a reîntâlnirii, după o vacanță binemeritată, este emoția primei zile de școală pentru preșcolarii de la grădiniță, bobocii din clasele pregătitoare și clasele I. Foștii elevi de clasa a IV-a trăiesc emoția intrării într-o nouă etapă, cea a gimnaziului, ce aduce pentru ei multe schimbări. De asemenea, foștii elevi ai claselor a VIII-a trăiesc emoția intrării în rândul liceenilor, iar pentru cei de clasa a XII-a urmează un an plin de provocări, cu examene de Bacalaureat, de competențe, de atestat. Cu siguranță, emoțiile sunt și în rândul profesorilor și părinților, al reprezentanților comunității locale și al tuturor factorilor de decizie prezenți azi aici. Vă urez un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune, de care să ne bucurăm cu toții”, a ținut să sublinieze Călin Sbîrciu.La rândul ei, profesoara Claudia Boar, directorul adjunct al Liceului Tehnologic Feldru, a spus: „Este un moment deosebit, încărcat de emoții atât pentru copii, cât și pentru profesori, momentul în care se aude sunetul clopoțelului pe holurile școlilor, după o binemeritată vacanță. Fiind un nou început, doresc să le urez tuturor elevilor o mare sete de carte, o minte ageră și să aibă numai note bune! Iar profesorilor și părinților le doresc să aibă parte de un an școlar rodnic, plin de realizări, cu sănătate și putere de muncă!”.Printre cei care le-au urat copiilor și dascălilor un an școlar cu multe realizări s-a numărat și primarul Grigore Țiolan. Edilul a spus că această zi este încărcată de emoţie atât pentru administraţia locală, care s-a străduit să ofere condiţii optime pentru începerea noului an şcolar, cât şi pentru elevi şi cadrele didactice. De asemenea, reprezentanții Poliției din localitate au ținut să le dea copiilor sfaturi pentru un climat de siguranță la noul început de drum.