Poliția bistrițeană, la datorie la sfârșit de săptămână

În perioada 7-9 septembrie a.c., polițiștii bistrițeni au acționat pe raza întregului județ, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, vizând creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor, precum și prevenirea accidentelor rutiere și sancționarea celor care nu respectă regulile de circulație, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Ca urmare a acțiunilor desfășurate în acest sfârșit de săptămână, au fost aplicate peste 450 de sancţiuni contravenționale, majoritatea ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice. Valoarea totală a sancțiunilor este de peste 120.000 lei. Totodată, față de 14 conducători auto a fost luată măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare pentru diverse abateri.

***

La data de 8 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au identificat în trafic un bărbat de 42 ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism prin localitate fiind sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere, iar autoturismul condus de acesta nu este înmatriculat, având aplicate plăcuțe de înmatriculare care au fost atribuite altui autoturism. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare.

***

În noaptea de 8/9 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic un tânăr de 24 ani, din Mijlocenii Bârgăului, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Bistrița aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

***

În noaptea de 8/9 septembrie a.c., în Maieru, polițiștii rutieri din Sângeorz-Băi au depistat, în urma unui control în trafic, un tânăr de 22 ani, din Sângeorz-Băi, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența alcoolului. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud