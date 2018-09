Puterea exemplului despre reușita în viață dacă te preocupă școala, la festivitatea de deschidere a noului an de învățământ în comuna Șanț foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

”Ai carte, ai parte !”, este proverbul care a definit perfect festivitatea școlară a începutului de an școlar în comuna Șanț, manifestare în cadrul căreia două personalități prezente ale localității de unde izvorăște Someșul - medicul conf. univ. dr. Vasile Negrean și literatul colonel în rezervă Leon Grapini - au primit recunoașterea comunității natale prin acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Șanț”, la inițiativa primarului Ioan Szabo și cu acordul Consiliului Local.

Evenimentul a fost fericit îngemănat primei zi de școală, în găzduirea impresionantului Centru Cultural ”Dimitrie Gusti”. Moderat de publicistul și scriitorul Menuț Maximinian, festivitatea a fost deschisă de slujba de binecuvântare oficiată de preoții Ioan Grapini și Vasile Ureche. Apoi, directorul Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini”, Daniel Sasu, a ținut să prezinte condițiile deosebite în care cei aproape 600 de elevi vor începe anul de învățământ 2018-2019, cu săli de clase complet igienizate și cu mobilier nou. Prima zi de școală a fost o ocazie și pentru agentul șef principal Vlad Boșca de a-i asigura pe elevi că polițiștii sunt prietenii lor: ”Această zi ne oferă nouă, polițiștilor, prilejul de a vă asigura că Poliția Română este alături de voi, gata să intervină ori de câte ori este nevoie. Începem un nou an școlar împreună, polițiști, elevi, profesori, părinți, în care vă garantăm sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați”.

În continuare, amfitrionul manifestării, primarul Ioan Szabo a avut un discurs mobilizator pentru elevi, profesori și părinți. ”Iată-ne în fața unui nou început. Este un lucru deosebit că am început această festivitate printr-o rugăciune către Dumnezeu, și zic ca El să rămână acel ce vă va călăuzi în anul școlar 2018-2019. (...) Avem, astăzi, în mijlocul nostru oameni de seamă, cum sunt Vasile Negrean și Leon Grapini, care au învățat aici și au mers mai departe pentru a fi printre cei mai buni ambasadori ai comunei Șanț. De aceea mă gândesc, dragi copii, că veți izbândi în viață prin puterea învățăturii pentru a deveni, la rândul vostru, ambasadori ai frumoasei noastre comune. Și eu cred că cel mai important lucru este acela când șănțenii demonstrează că sunt oameni de înaltă calitate, ce doresc să ducă mai departe strădania străbunilor spre izbândă prin bunăstare”, a subliniat primarul Ioan Szabo. De asemenea, edilul a ținut să le spună celor prezenți despre colaborarea cu elevii și dascălii din satul basarabean frate Limbenii Noi, ce va fi materializată prin schimburi reciproce de delegații.

A urmat o luare de cuvânt de adâncă meditație despre ”cei șapte ani de acasă”, a unuia dintre cei mai respectați fii ai Șanțului, omul de afaceri Emil Iugan. ”Sunt onorat să fiu prezent la această sărbătoare care marchează începutul unui nou an școlar și constat, cu bucurie, că activitatea de aici se desfășoară între niște repere omenești. Despre vremurile de altădată ale comunei Șanț, două nume ne fac cinste, și anume: Enea Grapini, nume pe care școala din frumoasa noastră localitate îl poartă cu mândrie, un personaj șănțean extraordinar de valoros ce și-a adus o contribuție însemnată la realizarea Marii Uniri din 1918, și Dimitrie Gusti, în amintirea lui fiind botezat și acest lăcaș de cultură, de la care avem moștenire cercetarea sociologică și etnografică de mare valoare. În legătură cu școala vreau să vă vorbesc despre o altfel de perspectivă în domeniu. Educația copilului începe cu ceea ce numim în termeni populari ”Cei șapte ani de-acasă”, această temă fiind evidențiată în cercetările echipelor lui Dimitrie Gusti, nu numai în Șanț, ci în toate localitățile care au fost studiate, în special în Transilvania. S-a constatat că învățământul încă din secolele XVII sau XIX se desfășura în cicluri de câte șapte ani. Primii sunt cei la care ne referim, cei șaăte ani de acasă, prin care copilul învață supunerea față de părinți, tatăl și mama trebuind să fie modele pentru copil, modele de comportament, de muncă, modele morale. Urmează al doilea ciclu, când copilul vine la școală pentru a învăța o altă temă, la fel de importantă, și anume ascultarea. El vine din familie, de la părinți, și dă de modelul dascălilor de la care elevul trebuie să acumuleze cunoștințe variate. Apoi, cel de-al treilea ciclu de șapte ani este cel în care adolescentul se pregătește pentru viață, învață să muncească, învață o meserie și, pe de altă parte, să respecte regulile societății și comunității în care trăiește, în așa fel încât să fie un om disciplinat, ordonat, punctual și de cuvânt. Să nu credeți că numai acuma se face școală ! În urmă cu peste un secol, când se termina clasa a șaptea urma un alt ciclu de învățătură și care se desfășura pe lângă biserici, când, mai ales în sărbători și duminica, tinerii făceau pregătire cu preotul satului, iar bărbașii care depășeau vârsta de 20 de ani făceau un alt ciclu de pregătire: cea militară, prin care erau învățați să-ți apere cetatea, regiunea și țara. Vedeți, nu se poate fără școală și sunt mândru că, în această zi, avem în mijlocul nostru două repere umane, fii care au făcut și fac Șanțul de cinste. Este vorba de universitarul și medicul Vasile Negrean și de colonelul în rezervă Leon Grapini/ Amândoi au trecut printre aceste cicluri și pot să afirm cu mult curaj că ei au dat dovadă de simplitate și modestie pentru că au șapte ani de acasă care au stat la baza educației lor și pot fi exemple demn de urmat pentru voi, dragi copii, să reușiți în viață, atât în ceea ce privește educație cât și profesia. Sunt mândru că astăzi comuna Șanț, și-l felicit pe primarul Ioan Szabo și pe membrii Consiliului Local, vine în fața dumneavoastră cu o asemenea manifestare în care le sunt recunoscute meritele unor oameni pentru care școala a însemnat foarte mult dacă nu totul”, a spus simplu și concis Emil Iugan.



Apoi, s-a trecut la punctul culminant al festivității, și anume: acordarea titlului de ”Cetăţean de Onoare al comunei Șanț” pentru cei doi profesioniști care fac cinste satului natal.

Conf. univ. dr. Vasile Negrean, de la Spitalul CFR Cluj este autorul a 25 de cărţi de medicină, de loc din satul Valea Mare, absolvent al Liceului Sanitar şi al Facultăţii de Medicină din Cluj, însă cu primele studii în comună, clasele I-IV – Valea Mare, V-VIII – Şanţ, a primit înalta distincţie a comunei ca semn de preţuire pentru toată activitatea avută în domeniul ştiinţei şi în salvarea de vieţi. Conferenţiar la Cluj-Napoca, unde predă la Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, dar şi la şcolile postliceale sanitare, cu o activitate bogată în cercetarea ştiinţifică medicală, cu cursuri postuniversitare în Paris şi Praga, Vasile Negrean are şi competenţe în management sportiv şi în management sanitar, fiind medic primar medicină internă, diabet zaharat şi boli de nutriţie şi unul dintre cei mai apreciaţi medici de la Spitalul clinic CF Cluj, deţinând inclusiv funcţia de director al Spitalului CF, director cercetare şi dezvoltare şi membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Copii. Este şi absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Bogdan Vodă”.

”Pentru mine, şcoala este a doua viaţă, este locul în care am învăţat să scriu şi care m-a ajutat să devin dintr-un copil de la ţară un specialist care să contribuie la cercetarea ştiinţifică în medicină. M-am străduit să merg zi de zi prin omătul mare, pe jos, la şcoala din centru, pentru că ştiam că şcoala este salvarea mea, iar după ce am obţinut diploma de medic, dincolo de profesie, am încercat să fiu om. Nu cred că este şănţean sau locuitor de pe Valea Someşului căruia să nu-i fi deschis uşa cabinetului meu de la Cluj şi să-l ajut să se vindece. În 32 de ani de medicină am consultat peste 80.000 de persoane, cât populaţia municipiului nostru reşedinţă de judeţ, Bistriţa. Asta este menirea mea şi-i mulţumesc domnului primar şi consiliului local pentru că s-au gândit şi la mine ca un om de bază al acestei comunităţi. Oriunde am fost în lume, am purtat cu mine frumuseţea sufletului omului de la Valea Mare” a spus vizibil emoționat Vasile Negrean, după ce a primit cea mai înaltă recunoaștere din partea satului natal.

Același titlu l-a primit și colonelul în rezervă Leon Grapini, membru al Uniuniii Scriitorilor din România - absolvent al Liceului Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu (1983) şi licenţiat al Facultăţii de Geografie din cadrul UBB Cluj-Napoca (2001) - a primit aceeaşi înaltă distincţie. Ca ofiţer de carieră, a lucrat în Garnizoanele Bistriţa şi Cluj-Napoca. Din 1997 şi până în 1998 a fost redactor, secretar de redacţie şi redactor şef la ziarul Orizont Militar. A publicat poeme, proză scurtă, romane, primind premiul Liviu Rebreanu pentru proză al USR – Filiala Cluj, în 2010.



”Am primit multe premii la viaţa mea, însă recunoaşterea de acasă nu poate să nu te emoţioneze. Am ascultat întotdeauna de dascăli şi părinţi, iar în cărţile mele vorbesc despre Şanţ, locurile dragi mie, obiceiuri, datini, romanele mele abundă în regionalisme şi poate tocmai de aceea au avut succes, pentru că aduc în faţa cititorilor o lume care nu vreau să se piardă. Mulţumesc domnului primar şi consilierilor locali că s-au gândit şi la mine ca fiind un nume care merită să fie aşezat în galeria cetăţenilor de onoare", s-a arătat deosebit de onorat și Leon Grapini.

Cu un asemenea eveniment, cu siguranță prima zi de școală la Șanț a fost zi de neuitat. Una care a surprins prin mesajul clar transmis generațiilor de elevilor, și anume: în formarea unui om, cel mai important rol îl are educația.