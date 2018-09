Ziua Pompierilor la Bistrița

Comemorăm an de an, pe data de 13 septembrie, o zi care are dublă semnificație istorică. Prima dintre aceste semnificații se referă la faptul că în urmă cu exact 170 de ani, în ziua de 13 septembrie 1848, s-a desfășurat la București, în locul denumit Dealul Spirii, o aprigă confruntare militară româno-otomană. Ea avea să rămână consemnată în istoria noastră națională sub genericul „Bătălia de la Dealul Spirii”.

Cea de - a două semnificație, care derivă din aceeași încleștare, este de ordin emoțional sau moral. Apreciindu-se și apoi ținându-se seama că la luptele de la Dealul Spirii au participat, cu o vitejie ce avea să rămână legendară, militarii unei companii de pompieri, organele românești în drept au decis ca acea zi istorică să fie declarată „Ziua Pompierilor din România”.

În acest context, joi, 13 septembrie, începând cu ora 12.00, pe Pietonalul „Liviu Rebreanu” , sunt programate o serie de activități dedicate „Zilei Pompierilor din România”.

Programul zilei de 13 septembrie

Ceremonial militar;

Defilarea cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud, alături de voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița și voluntarii din cadrul programului „Salvator din Pasiune”;

Expoziția tehnicii din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud;

Exercițiu demonstrativ;

Punct de informare preventivă.

La Secția de Pompieri Năsăud, Garda de Intervenție Beclean, Garda de Intervenție Prundu Bîrgăului, Garda de Intervenție Sângeorz – Băi și Punctul de Lucru Lechința, în data de 13 septembrie ac., în intervalul orar 10.00 – 18.00, se va organiza Ziua Porților Deschise.