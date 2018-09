5 milioane de euro pentru reabilitarea capitală a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Năsăud

Rămasă, alături de Colegiul Economic, singura instituție de învățământ ce nu a beneficiat de lucrări de reabilitare în ultimul deceniu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Năsăud este în vizorul autorităților locale pentru o modernizare completă, necesară unei clădiri impunătoare, cu o vechime de un secol. Un pas important în acest sens a fost făcut în cadrul ultimei şedinţe a CL, când aleșii locali au fost de acord cu proiectul de Hotărâre inițiat de profesorul Mircea Romocea în ceea ce privește aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției. Practic, finanțarea se va baza pe circa 5 milioane de euro, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1. B. Investițiile în educație”. Cofinanțarea din bugetul local va fi de 2 la sută, cu obiectiv de reabilitare, modernizare și dotare a unității de învățământ.Potrivit expunerii proiectantului, Alexandru Palcău, cele mai importante lucrări vor fi cele de intervenție din punct de vedere structural.„Se consolidează tot ce înseamnă fundație. Se va face o grindă de coronament care să întărească fundația existentă. La momentul respectiv am fost puțin îngrijorați pentru că se credea că fundația este din bârne de lemn, însă după studiul geotehnic s-a stabilit că este o fundație clasică din vremea respectivă și se face o grindă care să întărească fundația, dat fiind faptul că și în acest moment clădirea prezintă unele fisuri. Existând pericolul acestor fisuri, în studiul de fezabilitate s-au prezentat două variante: o refacere cu piatră naturală în stilul perioadei respective și o refacere identică cu cea de acum. Având în vedere că este un monument, am încercat în mare măsură să eficientizăm din punct de vedere energetic, dar fără a încălca directivele Ministerului Culturii. Astfel, am reușit să propunem înlocuirea tâmplăriei. Se înlocuiește tâmplăria fie în prima variantă cu lemn stratificat, fie în cea de-a doua variantă cu lemn masiv care să imite cu fidelitate maximă tâmplăria actuală. Același lucru se va întâmpla și cu tâmplăria de la interior, la fel, cu lemn stratificat și am identificat 25 la sută din tâmplărie care are valoare istorică și un stil arhitectural deosebit. Aceasta va fi salvată prin recondiționări. S-au constatat niște deficiențe destul de grave la șarpantă. Avem înlocuirea la șarpantă din punct de vedere structural, iar la partea de învelitoare se dă toată jos și se reface cu astereală, hidroizolație și toată acea tablă va fi înlocuită cu învelitoare ceramică în stilul vremii respective și pentru o durabilitate mult mai mare în timp. Avem câteva intervenții și la partea de structură, respectiv elemente structurale peste cota 0. Prezintă unele deficiențe încă din perioada construcției. Niște grinzi care nu au corespondent pe verticală. Se sprijină pe tâmplării. Din punct de vedere arhitectural, vor fi intervenții locale, încercându-se refacerea tuturor elementelor arhitecturale din vremea respectivă. La interior se înlocuiesc majoritatea finisajelor. Scara, ca și corespondent de la intersecția celor două străzi, care are o rampă de 5 cm, iar treptele prezintă un real pericol... s-a dispus demolarea și refacerea completă a acesteia, cu respectarea stasurilor actuale. Se aplică lambriuri în interiorul claselor pentru protecție, pe holuri s-a dispus să facem placaj de lemn în stil englezesc pentru protecția pereților și pentru a prezenta și la interior frumusețea arhitecturală de la exterior. S-a mărit numărul de grupuri sanitare și s-a dimensionat pe numărul de elevi, respectiv s-a calculat la 850 de elevi. Am făcut încă o sală de sport în subsolul școlii, împreună cu două vestire pe sexe. Un pas foarte mare este că s-a accesibilizat clădirea pentru persoanele cu dizabilități. Nu mai este niciun impediment la nici o scară și s-a dispus un lift pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv cele trei scări de pe zona parterului sunt toate dotate cu platforme liftate. La sala de sport s-au dispus două vestiare, împreună cu un vestiar dedicat și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. S-a creat o zonă pentru servit masa în regim catering. S-au eficientizat în principiu cam toate clasele și le-am funcționalizat. Ca și și extindere am funcționalizat demisolul. S-au creat noi funcțiuni, locuri de luat masa, clase, ateliere. Centrala termică din corpul de afară s-a mutat în subsolul clădirii. Am adus o eficiență mai mare. Avem panouri solare care vor susține tot iluminatul exterior. Practic se anulează orice consum la iluminatul exterior, iar centrala termică va consuma mai puțin. Tot iluminatul s-a înlocuit cu echipamente led. Avem o eficiență energetică la acest moment cu 20 la sută crescută numai pe iluminat. Pe partea termică, s-a eficientizat cu centrale termice și calorifere. Avem un sistem de ventilație pe timpul verii, de aer condiționat. El funcționează ca sistem de backup dacă sistemul termic pică. Toate sistemele de încălzire sunt cu câte trei centrale termice în cascadă. În cazul în care o centrală nu funcționează, funcționează celelalte două la un randament mai mic, iar dacă pică și cea de-a doua centrală, intră sistemul VRV și clasele tot nu vor rămâne fără căldură. Se va împrospăta și aerul cu 0,6 la sută din volumul camerelor în fiecare oră. Practic, pe timpul iernii nu mai este nevoie de deschiderea geamurilor și este mai sănătos pentru copii”, a dat detalii Alexandru Palcău.Demn de remarcat este faptul că proiectul este unul amplu și are două componente. În primul rând, este vorba despre reabilitarea, consolidarea şi modernizarea clădirii şcolii gimnaziale. A doua componentă vizează regenerarea infrastructurii urbane adiacente, adică amenajarea unor trotuare pe străzile Vasile Naşcu, Tudor Vladimirescu, Virgil Şotropa şi Bulevardul Grănicerilor. Mai mult, în incinta şcolii va fi amenajat un parc, unde vor avea acces atât elevii şcolii, cât şi năsăudenii.