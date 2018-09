IOAN PINTEA: „Tess Gallagher este un foarte important poet american"

Clubul Coșbook al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud a găzduit luni, 10 septembrie 2018, întâlnirea cu poetele Tess Gallagher (SUA) și Liliana Ursu, moderată de Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Județene, eveniment la care a asistat un public numeros.

„Tess Gallagher este un foarte important poet american”, a spus Ioan Pintea. „Există o mare prietenie între Tess Gallagher și Liliana Ursu, o prietenie de 28 de ani. S-au cunoscut la Barcelona, la un festival de poezie, s-au tradus una pe cealaltă. Aveți în fața dumneavoastră două extraordinare poete și traducătoare”, a spus Ioan Pintea în deschiderea întâlnirii, când a prezentat și câteva dintre volumele de poezie ale invitatelor.

Liliana Ursu a vorbit, la început, despre invitata venită de peste ocean, despre prietenia care le leagă. „Tess mă numește sora sa întru poezie, iar eu simt la fel pentru ea. Tess face parte dintre poeții pe care eu îi numesc ai inimii: Lorca, Neruda, Ahmatova. Ea spune mereu că este foarte important să-ți trăiești poezia și să-ți scrii poezia cu inima, să scoți acele sentimente din inima ta care ar putea să învie o inimă moartă. Eu nu am mai întâlnit o asemenea poezie, ca și cea a lui Tess: în ea diafanul se întâlnește, dintr-o dată, cu o forță aproape telurică, care este amprenta irlandeză din viața ei. Este amprenta vestului american, a acelor căutători de aur sau căutători de trai mai bun. Dar este în ea și cântecul acela duios, ca o doină românească, mai ales în poemele scurte. Când am tradus poezia lui Tess Gallagher, am încercat să redau acest melos liric, cu totul și cu totul special, care este un fel de descriere a sufletului ei, dar și a sufletului meu. Tess are cărți traduse în zeci de limbi”, a spus Liliana Ursu,

Tess G: „De 7 ani lucrez la o carte de poezie ce se va numi Este, nu este? Probabil că fără această întrebare, ce este, ce nu este? nu am avea nevoie de poezie, pentru că, altfel, știm totul, nu-i asa? În această carte mă lupt cu ideea de ne-cunoaștere, ce este această ne-cunoaștere, ce ne rămâne nouă necunoscut. Când va apărea cartea, în luna mai, veți afla din ea tot ceea ce eu nu știu!”, s-a confesat Tess Gallagher.

Apoi, cele două poete au citit versuri din creația proprie. Tess Gallagher: „Merg pe partea muntoasă/ de lângă casă, să tai puieții/ Să fac loc unei priveliști. Zăpada de pe munte/ Dar, când ridic ochii, cu fierăstrăul în mână/ zăresc un cuib agățat de crengile din vârf/ Nu mai tai acea creangă/ nu le mai tai nici pe celelalte/ Deodată, în fiece copac/ e un cuib nevăzut în locul/ unde ar fi un munte” („Alegere”, în traducerea liberă a Lilianei Ursu).

Liliana Ursu: „Sunt ultimul bizantin/ și-mi număr cuvintele ca pe ultimii bani// pun de o parte visele de ieri/ le acopăr cu zambile/ și le citesc rugăciuni/ până se împlinesc// și spăl gutui cu apă de ploaie/ și le fac dulceață/ le fierb pe lună plină doar/ să nu se înmulțească otomanii/ la granițele noastre/ cum zicea bunica ta/ pe când repara năvoadele/ și plasele/ și traversa Oltul pe cap cu coșul cu mere și gutui/ pentru nepoți// sunt ultimul bizantin/ și poemele mi le dau îngerii cu Mir/ să nu se despartă de Dumnezeu nicicând// sunt psaltul de la biserica Doamnei/ care învie inimile cu Iubi-Te voi Doamne// sunt ultimul bizantin/ cu buzunarele pline cu stele// și cu Acatistul Rugului Aprins/ în suflet/ cutreier Europa/ și o implor pe Maica Sfântă/ să mă împrumute cu iubire/ pentru toți din lumea clipei,/ și mai ales pentru dușmani// Sunt ultimul bizantin”.

După momentul liric, invitatele Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud au purtat un dialog despre poezie cu publicul din sală. „Poezia te ajută să faci alegerile bune, să îndrepți lucrurile” a spus Tess Gallagher la sfârșitul întâlnirii.