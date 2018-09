CRISTINA IURIŞNIŢI: USR cere demisia directoarei Editurii Didactice și Pedagogice, Maria Nistor

Deputatul USR de Bistriţa-Năsăud, Cristina Iurişniţi, membru al Comisiei de Învăţământ, a participat miercuri, 12 septembrie, la audierea în cadrul comisiei a directoarei Editurii Didactice și Pedagogice, Maria Nistor, pentru a da explicații cu privire la erorile grave din manualele școlare din acest an. Pentru că explicaţiile nu au convins membrii comisiei, cu atât mai puţin pe profesorul Cristina Iurişniţi, aceasta ne-a confirmat faptul că USR cere demisia Mariei Nistor.

Cristina Iurişniţi arată că:

” Editura nu și-a asumat răspunderera pentru managementul defectuos al tipăririi manualelor. Mai mult decât atât, doamna director nu a recunoscut starea de ilegalitate in care s-a aflat Editura in lunile iunie-iulie, dată fiind neconstituționalitatea legii de înființare. Greșelile din manualul de geografie, istorie, română și matematică au venit pe fondul lipsei de pregătire și experiență a editorilor și tehnoredactorilor din Editură. Cele 2, 5 milioane de manuale nou tipărite vor aștepta erata, iar copiii vor învăța din manuale cu greșeli, fără să aibă acces la forma digitalizată care nu e încărcată pe site.

În România europeană, manualele pentru studiul limbilor de circulație, engleză și franceză, lipsesc pentru clasa a Vl – a. În contextul în care în 26 septembrie vom sărbători Ziua limbilor europene, cum încurajează MEN studiul limbilor străine, dar și accesul la o educație de calitate?

Nu mai amintit de faptul că editurile private și piața concurențială au fost considerate adevărați dușmani ai banilor publici, însă anul acesta, pentru manuale de o calitate inferioară, au fost alocate sume duble din banii noștri!

Lista întrebărilor poate continua fără să primim răspunsuri concrete.

Iar în contextul gravelor probleme din învățământ, a lipsei digitalizarii și informatizării școlilor, aflam astăzi de la doamna director că toate școlile din România sunt conectate la internet. Îmi vine greu să cred o astfel de afirmație falsă în contextul în care avem zeci de unități de învățământ fără autorizații sanitare de funcționare, fără apă potabilă sau cu grupurile sanitare in curte, ca pe vremea bunicilor!

Ce fel de Educație ne dorim pentru copii noștri?