Deţinuţi din Penitenciarul Bistrița, implicaţi în campania „Let’s do it România”

Sâmbătă, 15.09.2018, un grup de persoane private de libertate custodiate de Penitenciarul Bistrița vor desfăşura activităţi de igienizare şi curăţenie în cadrul campaniei „Let’s do it România”.Let's Do It Romania este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi. Acţiunea vine ca urmare a acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Asociaţia „Viitorul în Zori”. Deţinuţii, aflaţi în regim semideschis, vor participa pe bază de voluntariat la activităţi de strângere a deşeurilor din zonele adiacente râului Bistrița.Astfel de acţiuni au ca scop transmiterea unui mesaj civic, prin implicare activă menită să trezească simţul de responsabilitate faţă de mediul înconjurător.

purtător de cuvânt al Penitenciarului Bistriţa,

comisar de penitenciare Cosmin Părăuan