Liberalii aduc acuze grave de la Bistrița în cazul epidemiei de pestă porcină africană. Citește întrebările deputatului Adrian Oros către ministrul Petre Daea: - De ce în anul 2017, a fost distrus cu bună știință sistemul veterinar din România???

Liderii PNL bistrițeni s-au întâlnit joi cu presa, organizația Bistrița-Năsăud având și un invitat de la Cluj: deputatul Adrian Oros, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice

La conferință au fost prezenți: Ioan Turc, președintele PNL BN, Vasile Silași, secretar general, Traian Ogâgău, vicepreședinte, primar al orașului Sângeorz Băi dar și consilierul județean Ovidiu Florean.



Potrivit celor spuse de deputatul clujean Adrian Oros, harta evoluției PPA in Europa ne arată că România este țara cea mai afectată de această epidemie (70% din numărul focarelor din U.E. sunt înregistrate în România).

El a mai precizat că, dezinteresul, ignoranța, lipsa asumării de responsabilități, bâlbâiala autorităților, tardivitatea aplicării unor măsuri, blocarea luării unor măsuri, ascunderea probelor , dezinformări ale opiniei publice, neimplicarea unor factori instituționali care aveau obligații legale în gestionarea crizei au generat haos și au condus la neîncrederea populației, a crescătorilor, a fermierilor și a tuturor celor afectați, în autorități și in măsurile luate de acestea.

Adrian Oros: ” Toate aceste fapte au dus la răspândirea fulgerătoare a epidemiei (cea mai rapidă difuzibilitate a virusului din UE), astfel încât în vreme ce în alte țări în care pesta porcină africană și-a făcut apariția cu 2 ani de zile înainte de România, acestea au reușit să țină sub control focarele, în țara noastră, în doar 3 luni, s-a ajuns la 828 de focare în 12 judete.

Din cauza pericolului iminent al afectării exploatațiilor industriale, fapt confirmat ulterior, Comisia Europeană prin Decizia 709/2016 a introdus toate județele afectate direct în zona roșie de restrictie și carantină (România este singura tara in aceasta situatie) pentru că autoritățile române nu au putut prezenta garanții privind măsurile luate.

Răspunderea exclusivă pentru această situație gravă este a Guvernului, care a scăpat din mână situația și a neglijat avertismentele timpurii, iar acum există pericolul ca Uniunea Europeană să introducă în zonă de restricție întreaga țară, cu repercusiuni economice devastatoare”, a punctat Oros.

Întrebările deputatului Oros către ministrul Agriculturii, Petre Daea:

Iată câteva întrebari la care românii au dreptul să afle răspunsuri, pentru că s-a compromis pentru mulți ani de-aici înainte creșterea porcului și industria de profil din România, s-a atentat la siguranța si securitatea alimentară națională si s-au produs pagube incomensurabile la bugetul de stat!

1.De ce la conducerea ANSVSA au fost promovați indivizi aparținând unor grupuri de interese sau companii a căror activitate este reglementată și se află în sfera de control a ANSVSA?

2. De ce în anul 2017, a fost distrus cu bună știință sistemul veterinar din România, prin emiterea OUG 70/2017 care modifică abuziv Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și OUG 71/2017 care a descentralizat Punctele de Inspectie in Frontiera, fundamentând mincinos că acest act normativ ar fi singura soluție pentru prevenirea și combaterea PPA?

3. De ce la presiunea ministrului Daea și a președintelui ANSVSA Brănescu, au fost emise Ordinul MADR nr.300/2017 pentru stabilirea tipurilor si exploatatiilor de crestere a suinelor și Ordinul comun al MADR / ANSVSA nr.20/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de suine? Prin aceste modificări ale legislației in vigoare s-au făcut derogări nepermise, coborând gradul de biosecuritate și facilitând difuzia virusului PPA.

4. De ce nu s-a restricționat circulația animalelor (inclusiv a porcilor) încă din anul 2017, când a fost diagnosticat primul focar de pestă porcină africană (PPA)? Dimpotrivă, în populismul lui, ministrul Daea a făcut presiuni să se deschidă târgurile de animale!

5. De ce nu s-au activat în regim permanent măsurile de control la frontiera (filtre sanitare, control marfă și bagaje, mai ales pe frontiera de nord si est a României?

6. De ce nu s-au aplicat măsuri de biosecurizare a fermelor comerciale prin organizarea de cordoane epidemiologice?



7. De ce nu s-a recurs la securizarea traseelor rutiere către centrele de abatorizare pentru valorificarea animalelor sacrificate voluntar de necesitate? De ce nici pana azi nu a fost stabilita si comunicata de catre ANSVSA, lista unitatilor de abatorizare pentru sacrificarea animalelor si procesarea carnii provenite din zonele de protectie si supraveghere? Aceste prevederi constituie obligatii ale ANSVSA conform Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Situatia este mentionata si in Directiva 2002/60/CE, la art. 10, pct. 2, alin. b) si art. 11, pct.2, alin. b) precum si in Planul de contingenta al Romaniei pentru Pesta Porcină Africană la Cap. 1.1.9. pct. 2 iar solicitarea a fost făcută de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România prin adresa nr 35/31.08.2018. Fermierii au fost lăsați singuri cu situațiile de criză, am asistat la situații aberante de sechestru în depozite și ferme, animalele ajungând să se canibalizeze?

5. De ce anul acesta, după apariția pestei porcine africane, Președintele ANSVSA nu a dispus inspecții (examene clinice) în exploatațiile cu animale, așa cum prevăd normele sanitare veterinare, ba chiar le-a interzis? În celelalte state membre UE, aceste inspecții se fac de două ori pe an, chiar daca nu evoluează boli grave. Au fost solicitări repetate din partea medicilor veterinari, inclusiv la mitingul de protest din primăvara aceasta, din fața sediului ANSVSA. Putea fi identificată boala din timp și se diminuau mult pierderile, pentru că având în vedere prevederile Deciziei CE 709/2014, art. 8, lit. d, se poate face comerț si export din zone libere de PPA, dacă animalele provin din exploatații care au făcut obiectul inspecțiilor de două ori la interval de 4 luni. Nu se bloca astfel toată țara.

6. De ce ANSVSA nu a deblocat nici azi Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor? Baza de date nu poate fi utilizată pentru punerea în aplicare și verificarea restricțiilor de circulație a animalelor.

7. De ce Guvernul a modificat abia în aceste zile legislația cu privire la vânătoarea mistreților, deși când are alte interese emite Ordonanțe de Urgență în fiecare săptămână?

8. De ce Centrul Național pentru Combaterea Bolilor s-a convocat abia pe data de 28 Iunie, deși primul focar de PPA în Tulcea a apărut în 10 Iunie?

9. De ce Consiliul Științific al ANSVSA a fost convocat abia la sfârșitul lunii Iulie, iar planul de eradicare al PPA a fost trimis la Monitorul Oficial abia în data de 6 August?

10. De ce nu s-au procurat din timp (adică din anul 2017) mijloace de incinerare, utilaje de dezinsecție, dezinfecție si decontaminare, și nu s-au stabilit locuri de îngropare predeterminate pentru eliminarea alternativă a cadavrelor care nu pot fi incinerate (pct. 4, anexa IV, Directiva 92/119/CEE), pentru a preveni contaminarea post-epidemică (contaminarea pânzei freatice și dezgroparea cadavrelor)?

11. De ce nu s-a intensificat programul de supraveghere pasivă la mistreț (examen de laborator din probe recoltate de la animale bolnave sau sănătoase) și nu s-a aplicat această supraveghere în fermele comerciale? De ce nu s-a instituit un program de supraveghere activă la porcii domestici, prin identificarea de anticorpi la animale clinic sănătoase, ca soluție pentru județele limitrofe celor în care evoluează boala?

12. De ce nu s-au dotat din timp laboratoarele de virusologie veterinară ? Acum se lucrează cu personal insuficient si nu există suficiente chituri de diagnostic. Orele de lucru suplimentare nu sunt plătite și nu se acordă sporul de periclitate celor care lucrează în focare și in laboratoare.

13. De ce nici până astăzi nu se cunoaște care este exact cuantumul despăgubirilor, care este legislația după care se fac despăgubirile (HG 484/2018 care intră în contradicție si devine neaplicabil cu legislația privind identificarea și înregistrarea animalelor OUG 23/2010 și Legea 191/2012).

14. De ce până la această dată, conform Comisiei Europene, nu există nici o cerere oficială din partea României pentru acordarea unui ajutor financiar suplimentar? Singurii bani sunt cei alocați direct de Comisia Europeană din bugetul special pentru prevenția PPA (1,2 mil. Euro) în perioada 2015-2018.

15. De ce nu s-a făcut de la început o informare corectă a proprietarilor de porcine, a celor din industria de profil, a întregii populații, privind măsurile care se impun, obligațiile ce le revin, precum și gravitatea consecințelor nerespectării acestor măsuri?

16. De ce nu s-a făcut o zonare a teritoriului național cu notificări la Oficiul Internațional de Epizootii și Comisia Europeană?

17 . Daca apropiați ai d-lui Dragnea, având acces la informații privilegiate, au speculat acest dezastru, unii vânzându-și la timp animalele, iar alții făcând bani frumoși din gestionarea epidemiei?

Acestea sunt întrebările la care Guvernul trebuie să răspundă, pe care instituțiile statului trebuie să le pună iar vinovații trebuie identificați și puși să platească. Sunt întrebari la care românii au dreptul să afle răspunsuri, pentru că s-a compromis pentru mulți ani de-aici înainte creșterea porcului și industria de profil din România, s-a atentat la siguranța si securitatea alimentară națională, si s-au produs pagube incomensurabile la bugetul de stat!