Jandarmii bistriţeni susţin protecţia mediului înconjurător prin participarea la acţiunea „Let's Do It România”

Sâmbătă, 15 septembrie a.c., jandarmii s-au alăturat voluntarilor care participă la activitatea de curăţenie generală în cadrul programului naţional „Let's do it România”.Jandarmeria bistriţeană s-a alăturat acestei activităţi, aflându-se în slujba cetăţeanului şi prin contribuţia adusă la protejarea mediului înconjurător. Protecţia mediului este un domeniu de interes naţional şi nu numai, astfel că jandarmii contribuie la rândul lor la astfel de activităţi cu scopul protejării mediului înconjurător.Jandarmii postului montan Piatra Fântânele au ecologizat o zonă de pe traseul Via Transilvanica din comuna Tiha Bârgăului.Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul