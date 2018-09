Let's Do It România: 50 de elevi și profesori de la Infoel Bistrița au adunat deșeuri în Pădurea Ghinzii

„Ziua de Curățenie Națională” nu a trecut neobservată pentru 50 de elevi și profesori de la Colegiul Tehnic Infoel din Bistrița. Înarmați cu mănuși și saci de plastic, liceenii și profesorii lor s-au deplasat în Pădurea Ghinzii, unde au adunat, timp de câteva ore, câteva zeci de saci cu deșeuri. Unii dintre elevi au făcut eforturi deosebite pentru a participa la acțiunea de ecologizare. Printre aceștia, și Alexandra Vasiluț, elevă în clasa a X-a A. În timpul școlii, Alexandra locuiește la internat. Cum acesta se închide în weekend, ca să participe la acțiunea de ecologizare Alexandra a plecat vineri seara acasă, la Poiana Stampei (judeţul Suceava), și s-a întors sâmbătă dimineață la Bistrița. A participat la acțiune și a plecat din nou acasă, de unde se va întoarce la internat duminică seară. Spune că iubește natura și îi place să se implice în astfel de acțiuni. În plus, și-a dorit să fie alături de colegii de clasă și de doamna dirigintă și de aceea a ales să vină la activitate de la peste 60 de kilometri depărtare.Alexandra nu a fost singura elevă a școlii care a venit din altă localitate pentru a ajuta la ecologizarea Pădurii Ghinzii. Aproape douăzeci de elevi din Infoel care fac naveta în timpul școlii au venit la activitate din alte localități ale județului. Fără să fie constrânși să facă acest lucru, deoarece înscrierea și participarea s-au făcut pe bază de voluntariat.Pe lângă liceeni, au dat o mână de ajutor la adunarea deșeurilor din pădure și trei pitici harnici: Alexandru, Antonia și Iris, preșcolari și școlari în clasele primare, veniți împreună cu părinții, profesori la Infoel. Cel mai matinal și mai micuț participant dintre cei trei a fost Alexandru, de doar cinci anișori. Întrebat dacă mami l-a trezit dimineață pentru a veni la activitate, Alex a răspuns cinvins: „Nu, eu m-am trezit singur! Am vrut să particip încă de ieri...”.După acțiunea liceenilor și a profesorilor din Infoel, Pădurea Ghinzii a rămas curată cum ar trebui să fie în fiecare zi.Acțiunea de ecologizare a fost organizată de „Let's Do It România” și aceasta a corespuns cu „Ziua de Curățenie Națională”, dar și cu „Ziua de Curățenie Globală”, ambele marcate pe 15 septembrie.

Cristina RUSU