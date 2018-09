Puterea exemplului: Copiii poliţiştilor bistriţeni ajută "Let’s do it, România!"

Peste 20 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, alături de adjunctul șefului inspectoratului, comisar șef de politie Șugar Ion Marius au participat astăzi la acțiunile de ecologizare organizate sub egida Let’s do it, România!Polițiștii au adus și ajutoare de nădejde, pe copiii lor, pentru care ziua de astăzi a însemnat o lecție despre cum să păstrăm curat mediul inconjurător, despre cum să ne comportăm atunci când suntem în natură.Acțiunile de ecologizare au avut loc pe ambele maluri ale râului Bistrița, în zona localității Rusu Bârgăului.Poliția bistrițeană participă activ, încă din anul 2012, la inițiativele venite din partea organizatorilor acestui eveniment.