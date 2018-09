Trimişi să facă pipi la oliţă, elevii de la şcoala din Slătiniţa ar trebui să fie ajutaţi! Vezi cine vrea să facă acest lucru?

Slătiniţa nu este nici lângă Urmeniş, şi nici nu este cătun după Molişet, e cartier al municipiului Bistrița. Aşa cum se ştie, aici un număr de 45 de copii cu vârste cuprinse între trei și nouă ani frecventează grădinița și școala primară, care funcționează în doar două săli de clasă. E foarte bine că aici mai există încă 45 de copii, însă, Slătiniţa nu beneficiază nici de apă curentă, nici de canalizare. Consecinţa: elevii acestei şcoli merg la o toaletă situată în fundul curţii.

Joi, în ședința ordinară a Consiliului Local Bistrița, delegatul sătesc din Slătinița, Maftei Pop, a redus subiectul în atenția municipalității. Acesta i-a cerut primarului Ovidiu Crețu să repartizeze, măcar, două toalete ecologice la școala din localitatea componentă.

Replica primarului nu s-a lăsat așteptată. „Nu au apă nici acasă copiii ăia, că nu este în toată localitatea. Asta e situația. Putem să ducem acolo toalete ecologice, dar astea nu o să facă față. Sigur că, la grădiniță, știm mulți că și aici în Bistrița sunt copiii cu olița”, a spus Ovidiu Crețu.

Cristina Iurişniţi – Campania Cartierele Bistriței europene continuă!

Am atras încă din 10 septembrie atenția asupra problemelor de infrastructură școlară din Slătinița: lipsa rețelei de apă și de canalizare, la nici 10 km de municipiul “european” ! Presa a preluat subiectul, și mă bucur că a fost readus pe agenda publică, inclusiv prin implicarea oamenilor din comunitate, așa cum e firesc.

Dacă la această problemă, primarul a răspuns că pot veni cu olița copiii de grădiniță, îi reamintesc totuși, că acele toalete ecologice cerute de reprezentantul comunității în recenta ședință a CL, trebuie instalate cât mai urgent, pentru o minimă decență a unor servicii de bază, pe care Primăria Bistrița trebuia să le asigure de vreo 10 ani.

De asemenea, lângă clădirea școlii primare pe care am vizitat-o înainte de începerea școlii, se află cladirea școlii gimnaziale, care e părăsită, nu sunt activități, elevii de gimnaziu preferând să facă naveta în oraș.

Ce se întâmplă cu această clădire de interes public, aflată în proprietatea Primăriei Bistrița? Dacă nu i se dă nicio destinație, ea va intra cu siguranță într-un proces de degradare din lipsa de preocupare a autorităților!

Soluția poate fi înființarea unui centru de primire a victimelor violenței, sau a unei școli profesionale, sau a unui centru after school pentru cei aproximativ 40 de copii din Slătinița, care au rămas în vechea școală! Soluții se pot găsi dacă există interes și preocupare!

Până atunci, fâlfâie steagul european într-o școală primară fără apă curenta și canalizare in 2018, având alături o clădire părăsită, unde nu se mai întâmplă nimic!