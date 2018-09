A 50-a ediție a „Rapsodiei Trișcașilor” din Leșu, una de pus în ramă

În ultimul sfârșit de săptămână, pentru al 50-lea an consecutiv, leşenii şi invitaţii lor s-au prins în hora vestitei Rapsodii a la fel de celebrilor trişcaşi din localitate, cea mai longevivă manifestare culturală a judeţului Bistriţa-Năsăud. Veselia a fost la mare rang încă de sâmbătă, în centrul localităţii, acolo unde, cu mic, cu mare, localnicii s-au adunat pentru sărbătorile devenite deja tradiţie la sfârșit de vară ori început de toamnă. Ediţia din acest an a Rapsodiei Trişcaşilor a stat, mai mult ca niciodată, sub semnul mândriei de a fi român, în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri.Manifestările au debutat sâmbătă după-amiază, la școală, în cadrul unor lansări de carte ale unor fiice ale satului: Ioana și Mărioara Precup, Elisabeta Lușcan, Veronica Oșorheianu și Antonia Olimpia Persecă. Apoi, atenția s-a mutat la scena amenajată în vecinătatea Căminului Cultural, acolo unde 50 de cupluri care au cel puțin o jumătate de secol împreună au fost premiate de primarul Ionel Pop, pentru statornicie în căsnicie. Seara a fost încununată cu un spectacol folcloric, susținut „Rapsodia Trișcașilor” din Leșu, „Oltețul” din Polovragi (Gorj), „Plai de Romanați” din Dobrosloveni (Olt), „Învârtita Dorului” din Vaideeni (Vâlcea), „Flori Dumitrene” din Dumitra şi „Opincuța” din Glodeni (Basarabia).Duminică, leşenii şi invitaţii lor - între aceștia numărându-se președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, și deputații Doina Pană și Daniel Suciu - au participat, mai întâi, la Sfânta Liturghie, după care, de la ora amiezii, în fața Monumentului Eroilor, s-a desfășurat un impresionant ceremonial militar și religios de comemorare a celor căzuți pentru libertatea neamului românesc. Au dat onorul și au defilat militarii Garnizoanei Bistrița. Înainte de spectacolul aniversar, Emil Radu Moldovan a primit recunoașterea comunității locale de sub Heniu, titlul de „Cetățean de Onoare al comunei Leșu”, pentru sprijinul acordat în modernizarea localității. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât decernarea a fost făcută în preziua în care Emil Radu Moldovan a împlinit 50 de ani.„Am trăit una dintre cele mai frumoase clipe din viața mea: am primit din partea unor copilași minunați un tablou cu vârsta pe care o împlinesc azi și titlul de Cetățean de onoare al comunei Leșu! M-a emoționat foarte mult, m-a bucurat în egală măsură și m-a făcut să realizez că toate sacrificiile pe care le-am făcut de-a lungul vieții mele nu au fost în zadar! Faptul că dintr-o postură administrativă poți schimba în bine viața oamenilor simpli mi se pare cel mai frumos cadou pe care îl poți primi de la viață! Mulțumesc, prieteni și oameni dragi din Leșu, pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o azi”, a spus președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.Sărbătoarea specială a leșenilor a fost împlinită în cadrul unui amplu spectacol folcloric, la care și-au adus contribuția formațiile de trișcași din Leșu, Poiana Ilvei și Sângeorz-Băi, tulnicăresele din Avram Iancu (Alba) și ansamblurile din Prundu Bârgăului, Cătina (Buzău), Jina și Sadu (Sibiu), Polovragi, Dobrosloveni, alături de „Șezătoarea Clujului”, „Arcanul” din Suceava și „Dor Românesc” din Bistrița. Apreciați au fost soliștii instrumentiști: Alin Fodorca, Marian Bora, Ilie Cristea, în timp ce soliștii vocali care au încântat asistența se numesc Ionela Dragotă, Ioana Leonte, Victoria Suciu, Anton Todică, Mărioara Dragotă, Mărioara Precup şi Elisabeta Guzu. Invitații speciali ai spectacolului au fost Călin Brătianu, Leontina Pop, Ovidiu Homorodean și Vlăduța Lupău.