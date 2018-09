Accidente rutiere la sfârşit la săptămână

La data de 15 septembrie a.c., în municipiul Bistrița, un bărbat de 46 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul nepăstrării unei distanțe corespunzătoare, a intrat în coliziune cu un autoturism care era oprit regulamentar la semaforul electric și care era condus de un tânăr de 29 de ani, din Lunca Ilvei. În urma coliziunii, a rezultat rănirea ușoară a unei pasagere din autoturismul care era oprit la semafor. În urma testării cu aparatul etilotest a bărbatului din Bistrița, rezultatul a fost de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind condus la spital, unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul celuilalt conducător auto rezultatul a fost de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere cu alcoolemie peste limita legală și vătămare corporala din culpă.***La data de 14 septembrie a.c., un bărbat de 35 de ani, din Telciu, care conducea un autoturism pe direcţia de mers Bistriţa-Teaca, nu a păstrat o distanță de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa și al cărui conducător auto, un tânăr de 28 de ani, din Herina, a efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul continuu. Din accident a rezultat rănirea uşoară a unei pasagere, o tânără de 20 de ani, din Bistrița, pasageră în autoturismul condus de șoferul din Herina. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv pentru bărbatul de 35 de ani și negativ pentru celălalt. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud