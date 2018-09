Cadouri școlare pentru copiii din Hălmăsău, de la românii din Villarobledo, Spania

Ghiozdane, rechizite școlare, jucării și dulciuri au primit copiii din satul Hălmăsău de la românii care locuiesc și lucrează în orașul spaniol Villarobledo. Inițiativa acestei donații le-a aparținut soților Adelina și pr. Daniel Constantin Cucul, care au apelat la enoriașii Parohiei Ortodoxe Române Villarobledo să contribuie la realizarea ei.„Ideea acestui proiect caritabil desfășurat în parohia noastră a apărut în urmă cu o lună, când ne aflam în vacanță în România, pentru că suntem sufletește legați de județul Bistrita-Năsăud, care pentru noi înseamnă „acasă”. La primul contact pe care l-am avut cu părintele paroh din Hălmăsău, Doru Constantin Zaharie, ne-a surprins dăruirea, implicarea și devotamentul dumnealui pentru comunitatea pe care o păstorește. Am primit binecuvântarea Preasfințitului Timotei, episcopul ortodox al Spaniei și Portugaliei, pentru a demara această campanie în parohia noastră, iar credincioșii au răspuns cu repeziciune. Am primit, de asemenea, sprijin de la firma Atlantis Tour pentru transportul pachetelor pe care le-am pregătit”, ne-a mărturisit dna Adelina Cucul, care este originară din Săsarm.Cadourile venite din Spania i-au bucurat foarte mult pe elevii școlii din Hălmăsău și i-au făcut să uite, pe moment, de faptul că școala lor nu a fost pregătită întru totul pentru începutul de an școlar, curtea și holurile sale fiind încă în șantier. Doar sala de clasă în care învață, în sistem comasat, cei 12 elevi din clasele I – VIII și cea pentru copiii de grădiniță au fost mai bine pregătite, după cum am aflat de la preotul Doru Constantin Zaharie, care se preocupă îndeaproape de îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor și preșcolarilor la Școala Gimnazială Hălmăsău.„Am pus parchet, iar sub el am pus polistiren, ca să nu le fie frig copiilor, și am vopsit pereții cu lavabilă albă, ca să le asigurăm condiții bune, să le fie drag să vină la grădiniță. Mai ales că doamna educatoare vine de la 50 km să fie cu ei. La fel, vrem ca și elevii să învețe în condiții bune, pentru că doamna învățătoare Maria Bolbos își dedică timp și în afara orelor de curs pentru pregătirea lor. Mai trebuie să punem sobe și să pregătim și sala profesorală. Și mai avem nevoie și de mobilier pentru aceste săli”, ne-a spus par. Doru Zaharie.

Florin Săsărman