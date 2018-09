Comuna Miceștii de Câmpie și-a achitat datoria uriașă de 1,4 milioane de lei la bugetul de stat. ”Începem europenizarea!”, spune primarul Ioan Becan.

Cu o populaţie de peste o mie de persoane, comuna Miceştii de Câmpie s-a confruntat după iunie 2016 cu o problem ce părea a nu mai avea rezolvare pentru primarul nou ales atunci, liberalul Ioan Becan. Reamintim că în urmă cu doi ani, comuna Miceștii de Câmpie avea o datorie de peste 1,4 milioane de lei , din care a plătit peste 650 de mii de lei. Despre cealaltă jumătate de sumă, Ioan Becan spunea atunci că, există promisiuni ferme de la Guvernul Grindeanu că datoria va fi stornată. Guvernul Grindeanu a căzut demult, dar vestea bună este că în septembrie 2018, primăria Miceștii de Câmpie a reușit să își achite datoriile respective.

Ioan Becan: ” Am plătit aproape integral datoria de care v-am vorbit și, am reușit chiar să încheiem mai multe contracte de finanțare pentru primele proiecte majore, prin care ne dorim modernizarea comunei noastre. Practic, am început cu reabilitarea căminului cultural, fiind în faza de execuție, este clădit, acum turnăm centurile și placa. Nu uităm de iluminatul stradal și a cărui recepție am semnat-o, oamenii putându-se bucura de altfel de lumini în timpul nopții, valoarea păro”, spune Becan.

Un proiect important pentru Miceștii de Câmpie este cel al canalizării: „Marele nostru proiect vizează reţeaua publică de canalizare a apelor uzate menajere şi o staţie de epurare, pentru localităţile Miceştii de Câmpie, Fântâniţa şi Visuia cu o valoare de 18,229 milioane lei. Am trecut de faza licitației, acum, așteptăm să semnăm contractul de execuție, fiind vorba de o singură firmă din județul nostru, lucru care mă bucură foarte mult. Dacă lucrurile merg bine, atunci ar trebui să ne apucăm foarte repede de lucrări. Cel de-al doilea proiect pentru care am semnat contractul de finanţare este cel de modernizare a drumului comunal DC 21 şi a unor străzi din comună, în valoare de 5,.563 milioane lei”, a explicat primarul Becan.

În ceea ce privește școala din centrul de comună, Ioan Becan spune că, deja, a fost semnat contractul de finanțare, dar, din păcate, nu există o firmă de profil care să execute lucrarea: ” La școala din satul Visuia, penru că ea trebuie reabilitată, iar noi nu avem posibilitatea să aducem o firmă specializată, cu oamenii din sat, cu materiale de construcție recuperate de la căminul cultural, cu munca mea și a viceprimarului, am încercat să conservăm respectivul imobil. Nu vreau să uit de căminul de la Fântânița, acolo, am gândit un proiect, urmând să ne apucăm de lucru”, a mai precizat Becan.



În ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene, pentru comuna Miceştii de Câmpie este dificil să întrunească un punctaj „competitiv”, asta pentru că unitatea administrativ-teritorială nu este într-o zonă turistică, nu are o populaţie numeroasă etc. „Noi am depus un proiect pentru modernizarea drumurilor agricole din comună, am fost eligibili, însă nu am primit finanţare pentru că nu am avut punctajul necesar. Şi zona turistică se opreşte la Sânmihaiu de Câmpie, acolo s-au putut lega de o pensiune”, ne-a explicat primarul Ioan Becan.

De altfel, autorităţile locale au făcut primele demersuri către instituţiile de cultură din judeţ în vederea atestării „Gropilor Tătărăşti” din Fântâniţa, încă neexploatate, în fapt urme ale invaziei tătarilor.

