Deputatul Daniel Suciu: Nu este o perioadă foarte fericită pentru PSD

Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Daniel Suciu, spune că nu este o perioadă foarte fericită pentru PSD. ”Avem o problemă de natură internă, pe care doar în interior putem să o rezolvăm. (…) duşmanii partidului nu sunt în interior, ci în exterior”, spune acesta. El a precizat că PSD are o problemă de natură internă care ar trebui discutată într-un Comitet Executiv Naţional.

Întrebat despre aşa-zisa scrisoare semnată de 20 de lideri de organizaţii PSD care ar cere retragerea sprijinului lui Liviu Dragnea, Suciu a răspuns că nu a văzut scrisoarea respectivă şi nu se ştie de cine e semnată.

“Scrisoarea despre care se vorbeşte nu am văzut-o. Nu am văzut cine este semnatar, dacă este cineva semnatar… Am fost la întâlnirea cu conducerea partidului şi am discutat despre organizarea noastră, despre ceea ce avem de făcut în susţinerea referendumului. Ceea ce citesc din afară nu are nicio legătură cu ceea ce era înăuntru. Cert este că nu este o perioadă foarte fericită, nu ne putem ascunde după deget să spunem că nu ne afectează aceste poziţionări adverse din partea personalităţilor din Partidul Social Democrat. Noi, cei de la Bistriţa, nu ne dorim să punem paie pe foc şi sunt convins că aşa cum se întâmplă de foarte multe ori, acest partid are suficiente resurse şi suficientă înţelepciune să depăşească momentele grele. A mai depăşit momente grele – am pierdut de două ori alegerile prezidenţiale şi se părea că este un capăt de drum. Acum avem o problemă de natură internă pe care doar în interior putem să o rezolvăm. Vom îndemna întotdeauna la calm şi la înţelepciune pentru că duşmanii partidului nu sunt în interior, ci în exterior. Este nevoie de un Comitet Executiv pentru a discuta problemele”, a declarat Daniel Suciu.