Fără alcool la volan!

La data de 15 septembrie a.c., pe D.J. 151, în localitatea Lechința, în cadrul acțiunilor preventive desfășurate, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean l-au depistat pe un bărbat de 48 de ani, din Vermeș, în timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe.***La data de 16 septembrie a.c., polițiștii l-au depistat în trafic pe un bărbat de 32 ani, din Susenii Bârgăului, care conducea un autoturism prin municipiul din Bistrița fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la spital, unde i s-au prelevat două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.****La data de 16 septembrie a.c., polițiștii l-au depistat pe un bărbat de 50 de ani, din Braniştea, care a condus un autoturism, pe raza localității, deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest, dar i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secţiei 4 Poliţie Rurală Beclean.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud