La aproape 90 de ani, lelea Ana Scurtu din Parva încă se descurcă singură, în căsuța ei dragă

„Când a fi să mă ia, apăi mă rog la bunul Dumnezeu să fiu la căsuța mea dragă. Nu mi-aș părăsi-o pentru nimic în lume!”, așa grăit-a, marţi, o venerabilă bunică. Pe Ana Scurtu, căci despre ea este vorba, am luat-o la ocazie de la podul peste Rebra din comuna Parva. Fusese la dispensarul medical pentru un consult la ochi și se întorcea spre casă.

-Câți ani ai, bunico?, am întrebat-o imediat după ce a tras ușa.

-Apăi, numa' 9... peste 80, a răspuns, cu umor, tovarășa de drum.

-Oho, să ajungi aproape de nouă decenii de viață nu e lucru de ici-colo, am gândit cu voce tare.

Am început un dialog despre viață, conversație despre țăranii noștri simpli și cu drag de glie, din care am ieșit cu sufletul mai senin. Fix de cinci ani, de când omul i-a murit, bunica se descurcă singură în gospodăria ei situată la ieșirea din Parva spre Rebra.

„Sunt de loc din Rebra, însă m-am măritat mai la deal, la Parva, că o fost mai bună și mai rece apa. Bărbatu-meu o trecut la Domnul la vârsta de 86 de ani. Am fost țărani, care am lucrat pământul și am crescut animale. Am avut patru copii, ce și-au făcut fiecare rost la casele lor. Eu am rămas acasă singură și încă mă mai descurc cu găzdușagul. Nu mi-aș părăsi căsuța pentru nimic în lume!”, a depănat din fuior femeia.

I-am zis să-și dea cu părerea despre lumea din ziua de azi, iar replica a venit cu luare aminte: „Domnucule, am trecut prin război, cu foamete și sărăcie, mai bine ca astăzi n-a fost niciodată, însă oamenii nu mai știu să-l prețuiască (binele, n.r.) așa cum trebuie! Cât a fi pace și liniște, că vai Doamne de război!”.

Mi-a părut rău că bunica a trebuit să coboare, aș fi vrut să îmi mai povestească despre vremurile de altădată. Când s-a dat jos, am insistat să o imortalizez lângă căsuța ei dragă, de peste râul Rebra. Așa, să mă simt împlinit...