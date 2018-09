Din 23 septembrie, toamna își intră şi astronomic în drepturi

Toamna va începe oficial în noaptea de sâmbătă spre duminică. În 23 septembrie, la ora 4.54, va avea loc echinocţiul de toamnă, moment de la care durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor să crească, până la data de 21 decembrie, când va avea loc solstiţiul de iarnă.Echinocţiul de toamnă reprezintă momentul în care Soarele trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ.Echinocţiul are loc de două ori pe an, primăvara şi toamna. De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată, deoarece anul calendaristic nu este egal cu anul tropic.Potrivit tradiţiei, până la echinocţiul de toamnă trebuie adunate toate plantele de leac. Echinocţiul este şi un moment de terapie pentru plantele pământului, care pot fi ajutate să dea rod bogat anul viitor. Acesta este şi momentul de judecată pentru târâtoare și insecte, care trebuie să intre în pământ până la începutul toamnei astronomice. Se spune că vieţuitoarele care în cursul anului au făcut rău oamenilor vor rămâne afară şi vor îndura frigul iernii.