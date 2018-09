VASILE SILAȘI: Păi, oameni (ne)buni din PSD, cum ne-a fost înțelegerea? Unde e întrebarea despre familie?

Nene Iancule, dreptate mare ai avut să spui cât de ticăloșită este clasa politică românească, cât de multe șmecherii se fac la adăpostul ”vocii patriotului național”.

Ca orice primar serios, am așteptat, cu sufletul la gură, modul de desfășurare a marelului referundum, dar, din Hotărârea de Guvern, am aflat că se vor face mari minuni și, sigur, curat social-democrat, economii: ” Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului, în limita sumelor repartizate”.

Că, va trebui să utilizăm materiale recuperate de la trecutele alegeri, nimic nou sub soarele democrației noastre originale, doar că, am căutat și tot am căutat, întrebarea legată de familie! Că despre familia tradițională ar fi vorba, nu despre altceva, dar, căutările mele nu au găsit ceva concret.

Așadar, ”Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”, va fi întrebarea adresată alegătorilor la referendumul pentru revizuirea Constituţiei, respectiv pentru redefinirea familiei!.

Păi, oameni (ne)buni din PSD, cum ne-a fost înțelegerea? Unde e întrebarea despre familie. O fi căzut din copac sau o fi rămas în buzunarele largi ale lui Liviu Dragnea? Să înțeleg că alocăm din bugetul patriei noastre socialiste suma de 163,712 milioane lei pentru a afla dacă românii sunt de accord cu legea de revizuire a Constituției în forma adoptată de Parlament? Care lege, despre ce se vorbește în această lege? Acum că, referendumul ăsta al vostru, vorba lui Cărtărescu, este ”profund disgrațios și lipsit de temei” , este știut, dar, acum chiar nu mai înțelegem de ce mai trebuie să mergem la el, la referendum? Să ce????

Nebunia asta cu întrebarea ”Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”, îmi amintește tot de Caragiale: ” „Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale”.

PS : Dacă întrebarea e pierdută, scrisoarea dizidenților, a fost găsită. Să înțelegem că Dady și cu Irinuca nu mai formează familia tradițională nici în PSD? Să fie într-un ceas bun!