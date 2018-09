Pentru a deșcolariza societatea (II)

În cartea „Pentru a deșcolariza societatea”, autorul austriac Ivan Illich, în susținerea ideilor sale, încearcă să aducă argumente și propuneri solide. El propune înlocuirea actualului sistem de învățământ, care este ordonat și supravegheat de societate, de stat, cu o rețea de educație de o construcție elastică, novatoare privind natura educației tinerilor, care cuprinde trei nivele.Educația fundamentală este cea umană, adică educația morală. „Prima sarcină a activității educative este aceea de a-l face pe om om. Educația morală nu trebuie confundată cu zdrobirea ființei umane sub povara obligațiilor sale față de semenul său, ci trebuie înțeleasă ca o elevare a ființei umane, prin descoperirea frumuseții faptului de a fi bun. Educația morală se întemeiază pe principiul frumuseții, nu pe principiul obligației. Omul nu «trebuie să»..., ci omul are «bucuria de a»... Principiul frumuseții morale conduce la iubirea semenului, în timp ce principiul obligației produce ura față de semen”.Educația morală se realizează în prezența omului moral și prin exemplul său, situație care se poate întâlni acasă, la școală, la biserică sau în alte locuri. „În ciuda provocării pe care o reprezintă, educația morală este posibilă și rămâne forma fundamentală a educației. Ea este condiția de bază a civilizației umane, pentru că ea îl face pe om om”.Urmează, printr-o modalitate firească, educația socială, care se întemeiază pe osatura oferită de educația morală, în virtutea cărora se preiau și se înțeleg funcțiile sociale. „Nu există educație socială, fără educație morală. Din educație face parte și dispoziția de a exista social, de a participa la viața societății și la îmbunătățirea ei, pentru simplul motiv că de funcționarea acesteia depinde existența omului civilizat, împreună cu toate realizările lui. Educația socială are ca rod înțelegerea utilității și a nobleței vieții în comun și asumarea limitărilor pe care tipul acesta de existență le impune”.Nu se poate spune apoi că urmează, ci își face loc incidental pe cele două modalități de educație, morală și socială – momentul când omul îmbracă educația profesională. „Scopul educației profesionale este obținerea deprinderilor și a cunoștințelor necesare câștigării existenței și progresului umanității”.Educația pornește de la formarea morală a tânărului către formarea socială și apoi spre cea profesională, în timp ce procesarea școlară inversează respectiva ordine valorică, „acordând prioritate instruirii profesionale, o oarecare importanță educației sociale și lăsând aproape de izbeliște educația morală”.Se ajunge astfel să se afirme că realitatea este marele nostru educator. „Profesorul și mijloacele sale educative nu trebuie să se substituie funcției educative a realității, ci mai degrabă să intermedieze relația de învățare dintre elev și realitate”. „Fiecărui deținător de cunoaștere trebuie să i se recunoască dreptul de a învăța pe alții ceea ce știe, generalizarea învățământului conducând la generalizarea educației”.Astăzi, învățământul este confundat cu educația, în cele mai dese cazuri. La fel în celelalte instituții în care serviciul ia locul valorii. „Astfel, tratamentul medical e confundat cu sănătatea; asistența socială e confundată cu îmbunătățirea vieții comunitare; protecția polițienească este confundată cu securitatea, prezența armatei este confundată cu siguranța națională”. Astfel se ajunge ca elevul să confunde predarea cu învățarea, calitatea notelor cu educația, diploma cu competența și fluența cu abilitatea de a spune ceva nou. „A confunda educația cu școala seamănă leit cu confuzia dintre biserică și mântuire”.Aceste mentalități ale societății sunt impuse de învățarea pentru consumerism și pregătirea pentru consumerism. Școala este integrată unui sistem care învață și conduce către consumerism. Priviți în jur și puteți constata: „Studiile legate de practicile manipulative ale reclamei – o adevărată artă a seducției și minciunii – sunt suficient de avansate pentru a garanta succesul de piață al oricărui produs. (...) Consumerismul prinde omul în mrejele aneantizării, iar prin INSTITUȚIONALIZARE, natura lui umană este golită de miez. Și săracii, și bogații sunt procesați după aceleași reguli și în aceeași măsură”. Așa s-a ajuns să constatăm două componente ale sărăciei moderne: 1. Agresivitatea instituțiilor. 2. Impotența cetățeanului. Adică neputința lui în fața a tot ceea ce este instituționalizat.Și câte nu ar mai fi de adăugat. Cartea lui Ivan Illich nu este doar o critică adusă sistemului de învățământ, în general, ci o critică dură adusă întregii societăți, care cu greu se va lăsa schimbată, cu atât mai puțin „deșcolarizată”. Nu se va lăsa schimbată nici dacă ar interveni propriile instituții în acest sens. Așa se face că, atent privind, critica lui Ivan Illich pare mai degrabă o utopie. Însă e o utopie necesară, care generează multe învățăminte și metode de corectare a vieții sociale. Utopia este exact ceea ce mintea omului născocește, ceva care nu va fi pus în practică aproape niciodată. Tocmai pentru că așa ne învață școala: „Să fim realiști!”.