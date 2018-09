Continuă temperaturile ridicate, continuă și scăldatul în fântânile arteziene din Bistriţa

Suntem obișnuiți să vedem în orașul nostru, în timpul zilelor călduroase, persoane care confundă fântânile arteziene cu ștrandurile. Și, fără pic de rușine, se scaldă sub privirile trecătorilor, ca și cum acest lucru ar fi unul absolut normal. Așa s-a întâmplat și vineri la orele amiezii, când am surprins o tânără care se scălda în fântâna arteziană din zona vechiului Sens. Îmbrăcată, ce-i drept, căci e deja toamnă. Fata era însoțită de doi prieteni, gata și ei să recurgă la același obicei și să se răcorească, spălându-și, totodată, și hainele de pe ei. Fenomenul e clar scăpat de sub control. În aceeași fântână arteziană, în mijlocul verii, un individ făcea baie gol pușcă, ziua în amiaza mare, după cum a relatat cotidianul nostru aici ( http://www.mesagerul.ro/2018/04/21/mai-rau-ca-n-codru-parada-costumul-lu... ). Întrebată de ce se scaldă în fântâna arteziană, domnișoara cu pricina a luat-o la sănătoasa spre parcul în care se afla mama sa, care s-a arătat indignată că fiica ei a fost luată la rost, nu că aceasta a făcut baie într-un loc interzis...

Cristina RUSU