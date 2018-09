Numeroși bistrițeni, în frunte cu Alin Moldovan, în ajutorul copiilor de la Centrul social din Vatra Dornei

Alin Moldovan este unul dintre tinerii care nu stau pe gânduri atunci când e vorba să ajute semenii aflați în situații deosebite de viață. Zilele trecute a mobilizat un număr mare de bistriţeni, care au participat la acțiunea de ajutorare a copiilor aflați în Centrul social pentru copii din Vatra Dornei. Astfel, prin promovarea acțiunii pe Facebook, Alin Moldovan a reușit să adune, pe lângă pachete cu alimente, și 7.000 de lei, din care a cumpărat tot alimente, ce au fost donate centrului de copii. Printre cei care au ajutat s-au numărat elevii și profesorii Colegiului Tehnic Infoel Bistrița, școală pe care Alin a absolvit-o, aceştia contribuind cu 1.300 de lei.Acest centru social adăpostește copiii care, în trecut, erau cazați la Mănăstirea „Podu Coșnei” din județul Suceava. După trecerea în neființă a preotului Mihail Negrea, starețul mănăstirii, în ianuarie 2017, copiii au fost mutați în centrul social de la Vatra Dornei, inaugurat în anul 2013, cu ajutorul preotului Mihail Negrea. Copiii de aici sunt orfani sau provin din familii dezorganizate, care i-au abandonat. În prezent, centrul adăpostește 15 astfel de copii, dar zilnic la cantina centrului iau masa în jur de 100 de persoane, majoritatea copii din familii foarte nevoiașe.Tânărul bistrițean Alin Moldovan, care în viața de zi cu zi se ocupă cu dresajul canin, nu este la prima faptă de acest gen și nici la prima acțiune de ajutorare a copiilor din Vatra Dornei. Prima dată a ajuns la Mănăstirea Podu Coșnei încă pe când trăia părintele Negrea.„Când am ajuns prima dată la mănăstire, am dus niște bani pentru copii, dar părintele Negrea mi-a spus că în locul banilor, ar prefera să duc alimente pentru cei mici. Cu acest lucru m-a câștigat”, ne-a mărturisit Alin Moldovan, care a precizat pe Facebook, după desfășurarea acțiunii următoarele:„Fapta bună s-a concretizat! Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați participat, indiferent de tipul de ajutor. Au fost persoane care au adus pachete și, de asemenea, au fost persoane care au donat diferite sume de bani, ce au însumat 7.000 de lei. Din acești bani am cumparat 730 de kilograme de pulpe de pui, 50 de kilograme de copănele, diverse sortimente de brânză topită și pateuri, la care s-au adăugat multe alte produse donate de oameni cu suflet mare. Vă mulțumesc încă o dată și în numele copiilor!”.Ca de fiecare dată, pentru transportul alimentelor la Centrul social de la Vatra Dornei, Alin a primit ajutor de la firma „Bistri-Vet”. Bistrițeanul nostru nu intenționează să se oprească aici cu acțiunile de caritate, ci își dorește ca lunar, cu ajutorul oamenilor de bine, să desfășoare o acțiune de acest gen, ajutând persoanele nevoiașe. Cei care doresc să ajute sau să-i semnaleze cazuri care au nevoie de ajutor, o pot face pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/alin.moldovan.14

Cristina RUSU