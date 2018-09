Liga a IV-a, etapa a patra: O rundă fără surprize, cu remiză în derby-ul dintre Hebe și Leșu

Favoritele s-au impus conform așteptărilor în Liga a IV-a, singurul meci egal înregistrându-se în capul de afiș al etapei: Hebe Sângeorz-Băi - Heniu Leșu 2-2. Rebrișoara a făcut un meci bun la Rodna, însă nu s-a putut opune forței fraților ”Dinamită”, Alex și Lazăr Boldiș, reuniți după mai multă vreme. Tot în Seria Nord, am consemnat prima victorie din acest campionat a telcenilor, 2-0 cu Feldru, în timp ce liderul, Silvicultorul Maieru, a câștigat fără să forțeze la Salva. Dincolo, la ”sudiști”, Dumitra s-a impus la Monor iar Năsăudul n-a avut niciun fel de problemă la Livezile, Ghiță Burduhos stabilind scorul final de 1-4 cu un gol de generic. La Cetate, Real Teaca a revenit pe finalul meciului după ce a fost condusă la pauză și arată că are ambiții de play-off. Duminica viitoare, avem șocul seriei: Dumitra vs. Năsăud.

Seria Sud:

ATLETICO MONOR - ACS DUMITRA 0-2 (0-0)

Adi Cioancă (58), Florin Fizeșan (67)

VOINȚA CETATE - REAL TEACA 2-3 (2-1)

Ionuț Pop (17), Cristian Sârb (37) / Marcel Câmpan (22), Vlad Matei (80), Cosmin Tihan (85)

VOINȚA LIVEZILE - PROGRESUL NĂSĂUD 1-4 (0-2)

Andrei Bârlean (47) / Florin Marolicaru (11), Paul Halas (36), Ghiță Negrea (80), Ghiță Burduhos (90+1)

VIITORUL LECHINȚA a stat.

1.ACS Dumitra 3 3 0 0 15-1 9

2.Progresul Năsăud 3 3 0 0 15-2 9

3.Real Teaca 3 2 0 1 7-6 6

4.Atletico Monor 4 2 0 2 8-9 6

5.Viitorul Lechința 3 2 0 1 6-9 6

6.Voința Livezile 4 0 0 4 6-13 0

7.Voința Cetate 4 0 0 4 3-20 0

Etapa a V-a, 30 septembrie, ora 17.00:

Teaca - Monor

Dumitra - Năsăud

Lechința - Cetate

Livezile stă.

Seria Nord:

ECIRO FOREST TELCIU - SOMEȘUL FELDRU 2-0 (1-0)

Valer Bălătici (10), Gabriel Mureșan (63)

MINERUL RODNA - SOMEȘUL REBRIȘOARA 5-3 (3-0)

Lazăr Boldiș (8 - penalty, 20, 27), Alex Boldiș (81, 85) / Leon Cârcu (65), Nicușor Cosma (66), Bichigean (90+1)

HEBE SÂNGEORZ-BĂI - HENIU LEȘU 2-2 (1-1)

Cătălin Flore (21), Cătălin Mic (64) / Traian Savu (20), Alin Pădurariu (57)

SPICUL SALVA - SILVICULTORUL MAIERU 1-4 (0-0)

1.Silvicultorul Maieru 4 4 0 0 17-7 12

2.Minerul Rodna 4 3 1 0 14-6 10

3.Heniu Leșu 4 2 1 1 19-7 7

4.Someșul Rebrișoara 4 2 0 2 17-10 6

5.Hebe Sângeorz-Băi 4 1 2 1 6-6 5

6.Someșul Feldru 4 1 0 3 9-11 3

7.Eciro Forest Telciu 4 1 0 3 4-8 3

8.Spicul Salva 4 0 0 4 3-32 0

Etapa a V-a, 30 septembrie, ora 17.00:

Feldru - Rodna

Rebrișoara - Leșu

Salva - Hebe

Maieru - Telciu