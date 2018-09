Forumul Montan Bistrița-Năsăud, gazdă bună pentru participanții de peste hotare la Convenţia Europeană a Munţilor

În perioada 25 - 27 septembrie, Euromontana (asociație europeană cu sediul la Bruxelles, înființată în 1996, ce are drept scop ameliorarea condițiilor de viață a populațiilor montane ale Bătrânului Continent) organizează, în colaborare cu Agenția Zonei Montane și cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Vatra Dornei, cea de a XI-a ediție a Convenției Europene a Munților. Evenimentul, încadrat Anului Centenar 2018 și Anului European al Patrimoniului Cultural și la care participă peste 250 de persoane, din 21 de țări cu munți din Europa, are ca temă „Patrimoniul cultural, motor al creativității, inovării și dezvoltării socio-economice pentru viitorul zonelor montane”.În cadrul manifestărilor, participanții - respectiv persoane implicate în politica de dezvoltare a zonei montane, cercetători, inițiatori de politici, reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare, fermieri, operatori din turism, precum şi practicieni - au atât posibilitatea de a-și forma o părere generală asupra strategiilor și instrumentelor disponibile pentru a valorifica mai eficient patrimoniul cultural din zonele montane, dar și de a afla despre acțiunile menite a îmbogăţi patrimoniul cultural în zonele montane, pentru a beneficia de oportunități şi a facilita schimbul de idei între factorii interesaţi de zona montană, astfel încât să poată compara, îmbunătăţi şi transfera bune practici la nivel local şi regional.Marți, în prima zi a manifestărilor, pentru o mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă patrimoniul cultural din regiune şi modul în care acesta este utilizat, au fost organizate patru aplicații practice, printre locurile vizitate numărându-se și județul Bistrița-Năsăud, mai precis Piatra Fântânele, acolo unde o parte dintre oaspeții de peste hotare au luat contact cu tradiția pastorală montană românească la stâna Coruțiu și au admirat Castelul Dracula, în cadrul unei acțiuni pregătite de filiala județeană a Forumului Montan din România, a cărui președinte este Emil Iugan.La Castelul Dracula, oaspeții străini au avut plăcerea de a descoperi recunoscuta ospitalitate de pe aceste meleaguri, ei fiind întâmpinați de primarul comunei Tiha Bârgăului, Vasile Șut, și de prestația artistică a ansamblul folcloric condus de maestrul coregraf Florin Flămând. La finalul spectacolului, oaspeții au fost invitați să se prindă în horă cu tinerii și talentații artiști bârgăuani.Totodată, așa cum spuneam, cei 40 de reprezentanți din delegația Euromontana au vizitat stâna turistică Coruțiu, din vecinătatea domeniului Contelui Dracula, acolo unde a avut loc un răsfăț culinar, cu produse tradiționale pregătite de echipa Mariei Moldovan. În cei doi ani de funcționare, stâna turistică Coruțiu a reușit să-și facă un renume printre vizitatorii Castelului Dracula.În calitate de conducător al grupului, prof.univ.dr. Radu Rey, președintele Forumului Montan din România (parte a Euromontana), membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice din România și director al Centrului de Economie Montană de la Vatra Dornei, a ținut să mulțumească pentru primirea de excepție făcută la Piatra Fântânele:„Mulțumim din adâncul sufletului și ne bucurăm de primirea fabuloasă pregătită de primarul comunei Tiha Bârgăului, Vasile Șut, și de președintele de la Bistrița-Năsăud și, în același timp, vicepreședintele la nivel național al Forumului Montan din România, Emil Iugan, mai ales că în mijlocul nostru se află spaniolul Juan Andres Gutierrez, președintele Euromontana, alături de alți aproape 40 de oaspeți din străinătate, care s-au bucurat de o primire excepțională. Suntem mândri că, în anul Centenarului României, am reușit să aducem la noi, aici, în nordul țării, cele mai reprezentative idei de dezvoltare montană din Europa, mai ales că Vatra Dornei și Ținutul Grăniceresc Năsăudean sunt două zone pilot de dezvoltare pentru toți Carpații României. Pe de altă parte, bucuria noastră, a Forumului Montan din România, este cu atât mai mare cu cât suntem în anul în care a fost adoptată Legea Muntelui și vă vorbesc în calitate de autor principal al acestei legi, în care am avut parteneri extraordinari, prin care am putut să ducem la desăvârșire legislația montană pentru următorul secol. De asemenea, am reușit să punem în practică, la Vatra Dornei, o entitate științifică care este Centrul de Economie Montană, cea mai inovativă instituție de acest gen din sud-estul Europei. Totul, cu scopul de a stopa depopularea Munților Carpați, de a opri hemoragia de plecare a tineretului, pentru că interesele noastre ca națiune se datorează Munților Carpați. Nu vom lăsa să se piardă ceea ce în istorie reprezintă secretul existenței noastre ca neam. Și acum, la 100 de ani de stat unitar român, sunt fericit că am putut aduce această manifestare europeană, Congresul Euromontana, în România, la Vatra Dornei și Bistrița-Năsăud. Miercuri, la Vatra Dornei are loc conferința internațională a Euromontana dar și o paradă grandioasă a portului popular, la care sunt așteptate să participe peste 600 de persoane, din mai multe regiuni ale țării, o sută dintre acestea fiind din județul Bistrița-Năsăud. De la dumneavoastră vor veni la această paradă impresionantă a portului popular reprezentanți de la Șanț, Maieru, Poiana Ilvei, Lunca Ilvei și Sângeorz-Băi, prin care se va duce vestea solidității României profunde și harnice, ce nu se lasă învinsă și năzuiește necontenit spre dezvoltare. Nu vreau să închei fără a mulțumi, încă o dată, județului Bistrița-Năsăud, în special președintelui Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, care a fost foarte atașat ideii de organizare a acestei Convenții Europene a Munților aici, în nordul României”.La rândul său, primarul Vasile Șut a ținut să arate că evenimentul se înscrie perfect în eforturile administrației locale din Tiha Bârgăului de a-și promova pitorescul ținut montan.„Vă mulțumim, la rândul nostru, că ați ales să vizitați frumusețile turistice și culturale ale comunei Tiha Bârgăului. Ușa noastră va fi deschisă pentru asemenea manifestări, pe care le considerăm cel mai potrivite pentru a ne promova zona, o zonă foarte frumoasă, cu siguranță printre cele mai atractive din țară. De aceea vă vom primi cu drag, întotdeauna!”, a spus primarul Vasile Șut.Seria discursurilor a fost încheiată de președintele Forumului Montan din Bistrița-Năsăud, Emil Iugan, cel care a accentuat nevoia de revitalizare a zonei montane, având în centrul atenției gospodăria țărănească de munte.„Și eu sunt bucuros că avem ocazia implicării județului Bistrița-Năsăud în această acțiune europeană, prin care avem ocazia să învățăm de la cei cu experiență mai multă, dar și să le arătăm frumusețea zonei noastre montane. Toate acestea se îngemănează fericit în anul Centenarului României, când începem o politică de dezvoltare cu adevărat a zonei montane, o politică integrată și unitară a zonei montane. Vorbim de mult despre acest deziderat, dar acum, după apariția Legii Muntelui, chiar a sosit vremea să trecem la fapte, să trecem efectiv la acțiuni care să ducă la dezvoltarea zonei montane, având în centru gospodăria țărănească de munte”, a subliniat Emil Iugan.