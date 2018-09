Vasile Dâncu, exponent al spiritului cărturăresc tradițional năsăudean

S-a mutat la cele veșnice, în al 80-lea an de viață, poetul Vasile Dâncu din Țara Năsăudului. Născut țăran, și-a păstrat starea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, rămânând credincios orizontului, zărilor pe care le-a văzut întâia dată în copilărie.Când i s-au descoperit învățătura, cititul, scrisul, s-a dăruit cu totul cititului și reflecției asupra rostului lucrurilor, având o profunzime pentru care era admirat de mai tinerii confrați, mai întâi de optzeciști, dintre care poetul Ion Mureșan i-a prefațat un volum de versuri și a scris cuvinte memorabile despre poetul din Runcu Salvei.Fiind țăran, unii, și dintre poeți, s-au obișnuit să-i spună „Badea Vasile”; nimic derizoriu, scăzător în acest apelativ. A fost țăran și a rămas, într-un fel, Serghei Esenin, iar lui Eminescu prietenul Creangă i se adresa într-o scrisoare „Întoarce-te, bădie Mihai!”.Vasile Dâncu era un spirit urban, o prezență agreabilă, onestă cu sine și cu alții, fără pic de dorință de a părea altceva decât era. Avea cultul prieteniei, știa să se bucure de o întâlnire de zece minute cu un cunoscut, prieten, cu care nu s-a văzut de o vreme. Obișnuia să povestească atunci despre lecturile sale, despre cărțile pe care le citesc toți scriitorii; era la curent cu tot ce se purta pe piața cărților și a ideilor literare.Avea o cultură frumoasă, asimilată prin lectură singuratică; era un autodidact care a înțeles că există cărți esențiale, după mărturisirea sa, cam 150, și acest fapt însemna posibilitatea alegerii lucrurilor valoroase de unele mai puțin...Cărțile sale sunt scrise în vers modern, în sensul cel mai larg al cuvântului, și s-au bucurat de prețuirea cititorilor și a criticilor literari. O poezie care înseamnă decantarea reflecțiilor lirice ale poetului, dar și asimilarea unor tehnici postmoderne, ludicul, bunăoară, sau chiar așezarea sub lupă a renghiurilor politice din societatea românească de azi.A fost și rămâne un poet veritabil, care provine din aristocrația țărănească, din elita perenă a nației noastre, o nație, la origine, de țărani și păstori, așa cum s-a spus. Semn al nobleții sale, a apărut la începuturile manifestării sale publice în costum tradițional și cu cărțile în traista de sărbătoare care se poartă.A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și a publicat volumele de versuri: ,,Cântece” (1974), ,,Gravuri lapidare” (1990), ,,Simple propoziții” (2001), ,,Slove rurale” (2009), antologia ,,Cântece” (2012), iar la împlinirea a 75 de ani, volumul ,,75 de poeme”, o antologie de referință a creației sale, dorind să asocieze fiecărui an o poezie.Vasile Dâncu rămâne, pe de-o parte, un exponent al spiritului cărturăresc tradițional năsăudean, iar pe de alta, un poet român de azi care și-a împlinit destinul în orizontul pe care l-a scrutat de la întâlnirea cu poezia, din tinerețe. Și-a lucrat pământul, iar ca scriitor, cărțile! Nimic mai nobil! Era un om cuminte și cu minte, cum se spune.Toți cei care l-am cunoscut, nu-l vom putea uita! Fie-i amintirea binecuvântată!