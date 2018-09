Ultima întâlnire transnaţională de proiect Erasmus+ în Guadalajara, Spania

În perioada 19 - 21 septembrie, în oraşul Guadalajara din Spania s-a derulat ultima întâlnire transnaţională din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+KA2 „Other, alike, the same” (2016-1-IT02-KA219-024291_2.) - „Alţii asemeni nouă”, la care au participat trei cadre didactice din cadrul Şcolii Profesionale „Tiberiu Morariu” Salva: prof. Gazdac Vasilica - persoana de contact, prof. Luminiţa Cuceu - profesor învăţământ primar și prof. Pop Anamaria - consilier educativ.Proiectul a avut scopul de a le forma elevilor din ciclul primar și gimnazial inferior noţiuni de cetăţenie şi istorie europeană, competențe de limba engleză, competențe digitale prin prisma crizei migranţilor/refugiaţilor şi terorismului internaţional. Activitățile au fost complexe, lunare şi au avut rolul de a pune pe tapet în cadrul școlii problema reală a societății europene, cea a integrării acestor grupuri defavorizate, prin dezvoltarea de materiale didactice curriculare, suporturi interdisciplinare şi lecţii interactive.Această întâlnire a fost organizată de către echipa spaniolă din cadrul „Fundacion diocesana san Marciano Jose Colegia diocesano Santa Cruz”, Guadalajara, Spania, I.C.4C.D. Bregante-S.M.Volta, Monopoli - Italia. Celelalte şcoli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: I.C.4C.D.Bregante-S.M.Volta, Monopoli – Italia; 1stPrimarySchool of Efkarpia,Thessaloniki - Grecia; Şcoala Profesională „Tiberiu Morariu”, Salva – România.Întâlnirea transnaţională a urmărit prezentarea produsului final al proiectului A18-Mapa profesorului de incluziune socială, un material cu exemple practice de activităţi didactice de incluziune socială pilotate pe parcursul celor doi ani de proiect; analiza evaluărilor pentru elevi, profesori şi părinţi derulate la începutul, mijlocul şi finalul proiectului, analiza întâlnirilor transnaţionale şi a evenimentelor de formare pe termen scurt, schimburi de grupuri de elevi, completarea câmpurilor în Mobility Tool şi termenul limită referitor la raportarea finală, încheierea planurilor de diseminare, monitorizare ale proiectului, precum şi acordul de continuarea a unor activităţi după încheierea ciclului de viaţă al proiectului, prin utilizarea platformei Etwinning. Pentru cei interesaţi de activităţile derulate în cei doi ani de proiect, atât profesori, elevi, părinţi, dar şi părţi asociate, va rugăm să accesaţi link-urile de mai jos, unde găsiţi toate aceste materiale, ca şi resurse educaţionale deschise:În contextul ultimei întâlniri de proiect, şcoala gazdă a organizat o ceremonie de închidere a proiectului, în care s-au prezentat testimonialele elevilor implicaţi în schimburi de grupuri de elevi sub forma unui film emoţionant. În context cultural, am vizitat Universitatea Alcala de Henares şi zona centrală a Madridului împreună cu echipa de proiect.„Proiectele Erasmus+ reprezintă ieşirea din tiparele clasice ale învăţământului tradiţional şi implicarea şcolii în problemele reale ale societăţii, precum migraţia, depopularea comunităţilor rurale,cetăţenia democratică. Schimburile de bune practici şi implicarea directă a elevilor în aceste parteneriate strategice reprezintă plusul de valoare pe care dorim să-l promovăm atât la nivel local, cât şi la nivel regional. Sustenatibilitatea proiectului va continua şi după încheierea celor doi ani, prin transferul de competenţe în cadrul celorlalte proiecte Erasmus+ pe care le implementează şcoala noastră. (prof. Luminiţa Cuceu- responsabil evaluare)Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului. Toate informatiie pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit continutul acestor informaţii.

prof. Vasilica Găzdac,

prof. Pop Anamaria,

prof. Luminiţa Cuceu