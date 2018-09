Comuna Șanț, cu primele fapte concrete de ajutorare a basarabenilor din Limbenii Noi: bursă școlară lunară și poartă de intrare din lemn în localitate foto: Mesagerul de BN

După ce au primarii Ioan Szabo și Anatolie Buzut au semnat acordul de înfrățire în luna iulie a acestui an în comuna Șanț iar luna trecută o delegație oficială de pe Valea Someșului a trecut Prutul pentru a-i cunoaște pe cei din Limbenii Noi, acum legătura de suflet dintre cele două comunități a prins contur prin trecerea la fapte concrete de ajutorare a basarabenilor.

Astfel, în aceste zile Primăria și Consiliul Local Șanț au decis să acorde o bursă de merit lunară în valoare de 200 de euro pentru o elevă din Limbenii Noi, care din acest an este ”boboacă” la un liceu din Piatra Neamț. În plus, tot prin grija primarului Ioan Szabo, comuna Șanț urmează să ofere, în această toamnă, celor din Limbenii Noi o poartă impresionantă din lemn care va străjui intrarea în localitatea din raionul Glodeni.

”Ca o comunitate recunoscută de oameni harnici și gospodari, comuna Șanț a dorit să treacă neîntârzâiat la fapte în folosul fraților din Limbenii Noi, pentru a le arăta lucrurile minunate pe care le nutrim față de ei. Prin acordarea acestei burse școlare unui eleve merituoase (să știți că peste Prut, mulți copii își doresc să studieze în România, lucru considerat de noi de bun augur pentru reunirea cu patria mamă) dar și prin viitoarea poartă de lemn care pe care va sta scrisă înfrățirea dintre Șanț și Limbenii Noi, am făcut un prim pas înspre frații noștri. De aceea, ne dorim să avem multe realizări împreună în diferite domenii de activitate, în anii ce vin.

În urma vizitei făcute în Basarabia, deși au resurse financiare limitate, am simțit pe deplin toată dragostea cu care ne-au înconjurat. Am fost pentru prima dată în Basarabia, iar felul călduros prin care ne-au primit și tratat frații noștri din Limbenii Noi, în frunte cu primarul Anatolie Buzut, ne-a impresionat extrem de mult. În ciuda condițiilor vitrege de trai, frații noștri din Limbenii Noi ne-au arătat ce înseamnă patriotismul adevărat prin felul de a fi. Vedeți, noi, ce trăim în România, tot clamăm că suntem mari patrioți, dar la felul cum ne manifestăm dăm dovadă că suntem mai dezbinați ca niciodată. Dincolo, în Basarabia, oamenii suferă cum nu ne-am imaginat, în tăcere, cu drag și dor, pentru limba și neamul românesc. Stau și mă întreb cu mâhnire de ce am căutat mereu să ne înfrățim cu bogații din Occident, când fericirea era la o distanță mult mai mică. Parcă ne-a fost rușine de frații noștri, ca într-un blestem! Cu această ocazie, ca și în proverb, am constatat că ne-am simțit mult mai împliniți sufletește la cei mai săraci, dar cu inimă mare și care, pe deasupra, bate pentru România”, ne-a declarat, joi, primarul Ioan Szabo.

În acest context să spunem că pentru administrația comunei Șanț domeniul educației este unul considerat primordial, dovadă în acest sens fiind faptul că studeții și elevii șănțeni care obțin rezultate bune la învățătură primesc burse de merit susținute din bani de la bugetul local al comunei. Este vorba 10 burse școlare pentru elevii de liceu în valoare de 250 lei/lună și alte 10 pentru studenții meritoși care primesc 400 lei/lună. Totodată, Primăria Șanț pune la dispoziția elevilor două microbuze școlare, inclusiv pentru tinerii care învață la liceele din Bistrița și Năsăud.