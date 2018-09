Ministrul Educației a demisionat!!!

Demisia vine după întâlnirea pe care a avut-o în această dimineață cu președintele PSD, Liviu Dragnea.

Este a doua demisia în Guvernul Dăncilă, după ce, la sfârșitul lunii trecute, Ministrul Cercetării Nicolae Burnete a făcut același gest.

Săptămâna trecută,Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat că Uniunea asteaptă o remaniere in fruntea Ministerului Educatiei, spunand ca o colaborare cu actualul ministru va fi imposibila si ca increderea in acesta nu exista.

“Articolul introdus de ministrul Educatiei in august in ordonanta simpla si care da un raspuns la problemele invatarii limbii romane in scolile cu predare in limba materna a fost un pas gresit, o greseala uriasa, a fost actiunea singulara a ministrului. Nu exista nici un argument profesional si politic pentru a sustine o astfel de schimbare” – a declarat kelemen Hunor.

Valentin Popa a fost rectorul Universității din Suceava și a fost propus pentru preluarea funcției de ministru al Educației de organizația județeană Suceava a PSD.

Valentin Popa a avut câștig de cauză în fața favoritei Ecaterina Andronescu și a altor doi rectori de la Cluj-Napoca și Timișoara, propuși de asemenea pentru un post în guvern.

Valentin Popa a fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din primăvara anului 2012. Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a obţinut un nou mandat la conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” în 2016, acesta fiind votat de peste jumătate dintre electorii instituţiei.

Conform CV-ului de 10 pagini postat pe site-ul Universității din Suceava, aflăm că Valentin Popa a obținut diploma de inginer în Electronică şi telecomunicaţii în 1989 și și-a luat doctoratul la Iași în 1998 în specialitatea Componente, dispozitive şi circuite electronice.

Valentin Popa și-a început cariera ca preparator inginer, asistent inginer și șef de lucrări inginer în Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava. Începând cu anul 2005 este profesor doctor în cadrul universității din nordul Moldovei.