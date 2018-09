Conjudețeanul nostru acad. Dorel Banabic a rostit discursul de recepție la Academia Română

În Aula Academiei Române, în fața secțiilor reunite, a fost audiat miercuri, de la ora 13.00, discursul de recepție rostit de academicianul Dorel Banabic, originar din comuna bistriţeană Ciceu-Giurgești. Evenimentul a fost deschis de președintele Academiei Române, rectorul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, care a subliniat întrunirea în personalitatea acadmicianului Banabic a componentei specialistului tehnic, fiind profesor universitar doctor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, conducător de doctorate, activ reprezentant al științei românești la cel mai înalt nivel la întâlnirile mondiale și om al cetății, patriot, legat de meleagurile natale, din nordul Transilvaniei.Dintru început, academicianul Banabic, președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române, a arătat dificultatea optării între o temă de strictă specialitate tehnică și una de interes și acces, mai ample, pentru discursul de recepție intitulat ,,Evoluția tehnicii și tehnologiilor de la prima la a patra revoluție industrială și impactul lor social”, în care aduce o ,,Laudă inginerului român”, continuând, astfel, modul de a se raporta la tradiția pe al cărei parcurs se găsesc discursurile de recepție la Academia Română: „Laudă țăranului român”, rostit de Liviu Rebreanu, ,,Elogiu satului românesc”, de Lucian Blaga, ,,Laudă criticului român”, de Eugen Simion, și ,,Pledoarie pentru sol. Elogiul slujitorilor pământului românesc”, al lui Cristian Hera. Mai întâi, au fost definite câteva noțiuni fundamentale cu care s-a operat în desfășurarea ideatică a discursului: ,,Noțiunea de tehnologie reprezintă știința metodelor și a mijloacelor de prelucrare a materialelor în scopul realizării unui produs. Inginerii reprezintă activitatea de aplicare a cunoștințelor științelor matematice, fizice, chimice etc., dobândite prin studiu, experiență și practică pentru dezvoltarea de modalități de utilizare în mod economic a materialelor și a forțelor naturii în beneficiul omenirii. Cei care realizează această activitate se numesc ingineri”.În continuare, s-a arătat că ,,revoluțiile industriale reprezintă transformarea radicală a structurii unei economii prin schimbarea tipului de energie folosită, utilizarea unor noi sisteme de mașini și de forme de organizare a producției”, dar şi modul cum s-a derulat istoric fiecare dintre cele patru revoluții industriale, cu consecințe ample asupra societății umane, cu un impact social complex și mutații semnificative, relevant subliniate în discursul cu un stil fluent, bogat ideatic, fermecător prezentat. Concluzia rezidă în următoarele fraze: ,,Oricum, dezvoltarea tehnologiilor are două fețe: una angelică și cealaltă malefică. (...) Omul va trebui să aleagă calea pe care o va urma. Din acest punct de vedere, trebuie să fim optimiști că va alege calea corectă”.Privitor la breasla inginerilor în România, academicianul Banabic a precizat că, din 1871, când a absolvit în România studiile primul inginer, până în prezent, corpul ingineresc a numărat 900.000 de membri, fiind „cea mai numeroasă comunitate profesională cu pregătire superioară”, dintre care, începând cu Petrache Poenaru, inventatorul stiloului, 150 au devenit membri ai Academiei Române.Răspunsul la discursul de recepție a fost rostit de academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, care a prezentat un profil al omului de știință și date ale carierei profesionale a academicianului Banabic: președinte al Asociației Europene de Deformarea Materialelor, membru titular al Academiei Internaționale de Ingineria Producției, membru în conducerea celor mai importante reviste de specialitate în domeniu din Germania, Franța, Rusia, SUA etc. Dintre premii, amintim: „Traian Vuia” al Academiei Române, Medalia de bronz a Președinției Germaniei pe anul 2006 sau Lee Hsun Award pe anul 2015, acordat de Academia de Știință a Chinei; se adaugă 12 cărți publicate în țară, patru la celebra Springer Verlag din Germania și una în China; 175 de conferințe internaționale, peste 100 de articole publicate în cele mai prestigioase publicații de specialitate din lume și altele.Academicieni și invitați au aplaudat, în final, activitatea uneia dintre cele mai importante personalități a științei contemporane românești, academicianul Dorel Banabic, plecat de pe meleagurile lui Coșbuc și Rebreanu. A urmat fotografia de grup, pentru istoria instituției, și un cocteil-colocviu, firește, academic.