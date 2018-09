Proiectul: "Instrumente digitale de formare în economia circulară pentru inovare în antreprenoriatul ecologic – [email protected] ’’ a ajuns la final

După 24 de luni de activitate continuă proiectul: "Instrumente digitale de formare în economia circulară pentru inovare în antreprenoriatul ecologic – [email protected] ’’ finanțat din programul ERASMUS+, parteneriate strategice, a ajuns la final.

Scopul parteneriatului a fost de a contribui la îmbunătățirea nivelului culturii antreprenoriale ecologice, în Europa, prin furnizarea de cunoștințe și concepte in domeniul economiei circulare.

Din analiza de nevoi realizată la debutul implementării proiectului s-a desprins cu claritate nevoia de formare în economia circulară iar prin proiectul implementat s-a dezvoltat un pachet de instrumente moderne care este pus la dispozitia cadrelor didactice, trainerilor, tutorilor, mentorilor VET care doresc să introducă acest concept în propriul program de formare sau să creeze un program de formare cu un grad ridicat de noutate și inovativitate. Pilotarea materialelor de formare a avut loc in Bistrita si 15 profesori din judet au avut oportunitatea de a se pregati pe perioada unei saptamani.

Urmare evaluarilor primite am finalizat pachetul de instrumente care se este disponibil tuturor grupurilor tinta, si nu numai, la adresa http://www.engage-ce.eu/toolbox-main/. Noile cursuri introduc si notiuni de realitate augumentata care pot reprezenta o atractie pentru cursanti si un nou mod de a invata. Impactul acestui proiect se materializeaza, cel putin in Romania, prin introducerea in prortofoliul de cursuri a unui nou program, Formerea formatorilor VET in economie circulara, deschis cadrelor didactice VET si incurajarea liceelor de a derula programe in baza curriculum la dispozitia comunitatii introducand astfel elemente de economie circulara in scoli.

Parteneriatul proiectului a fost format din 7 organizații din 6 state membre : Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Prof.Dr. Asen Zlatarov University din Varna, Bulgaria; MACDAC Engineering Consultancy Burou LTD – MECB, Malta; Universitatea Politehnică din București; Lawton School, Gijon, Spania; Drosostalida, Atena, Grecia; The Glasgow Caledonian University, Glasgow, Marea Britanie.