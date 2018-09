Via Transilvanica a fost deschisă oficial în județul Bistrița-Năsăud.

Așa cum se știe, iubitorii muntelui, indiferent unde s-ar afla ei, nu țin cont de vreme, chiar de vremuri și pășesc cu bucurie și încredere pe cărările acestuia. Și în cazul proiectului Via Transilvanica, peste 100 de iubitori de munte și de drumeții nu s-au lăsat mai prejos și, înfruntând ploaia și frigul, au luat parte la deschiderea oficială a celor 134 de kilometri din acest drum și, care străbat județul Bistrița-Năsăud.

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean , Radu Moldovan, a spus că Bistrița-Năsăud este primul județ care finalizează acest important proiect: ” Înfruntând vântul, ploaia și frigul, alături de circa 100 de iubitori ai proiectului Via Transilvanica am deschis oficial acest traseu în județul Bistrița-Năsăud! Primii 134 de kilometri din “Drumul care unește”, pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud sunt practicabili începând de astăzi. De asemenea, în cursul dimineții am avut o ședință de lucru la sediul Tășuleasa Social, cu Președinții Consiliilor Județene și Prefecții județelor prin care va trece Via Transilvanica. Mă bucur mult că și-au asumat rolul de a susține acest proiect frumos si de a ne aduce pe noi, românii, mai aproape unii de alții! Felicitări Tășuleasa Social, Alin Ușeriu, tuturor voluntarilor implicați în proiect, sponsorilor, primarilor, Ocoalelor Silvice, Salvamont și tuturor instituțiilor care au susținut acest proiect! Limita Via Transilvanica este una singură: cerul!”

Invitat la deschiderea oficială a celor 134 de kilometri de drum care străbat Bistrița-Năsăud, prefectul Ovidiu Frenț, a precizat că demararea acestui proiect de către Tasuleasa Social și perspectivele sale sunt o dovadă a faptului că orice idee se poate transforma în realitate, atât timp cât oameni diferiți au un țel comun, respectiv acela de a face bine (pentru ei, pentru ceilalți, pentru România).

El a reamintit faptul că Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud s-a implicat încă de la începuturile acestui proiect, acordând un sprijin instituțional, adică ” hârtiile necesare proiectului, cu atragerea sprijinului altor instituții ( Ministerul Turismului, OCPI, IPJ, IJJ, ISU Bistrița – Năsăud, SDN), cu un „Ghid tehnic de implementare al traseului tematic #ViaTransilvanica”- util pentru celelalte 9 județe), cu idei și cu toată încrederea că acest drum de 1.000 km este un proiect care adună laolaltă oameni, locuri, tradiții, valori, obiective turistice și tot ce-i mai frumos și autentic în noi”.

“Acest drum este ceea ce lăsăm noi generațiilor care vor urma, un mesaj pentru viitor că România trebuie să meargă pe drumul cel bun! Felicitări, #TăȘu – Alin Ușeriu, echipei tale, tuturor ce au înțeles cât de important este și va fi acest proiect și bineînțeles: La mulți ani, Tășuleasa Social, la cei 18 ani de existență, ani ai faptelor bune”, a concluzionat prefectul Ovidiu Frenţ

Reamintim că

Via Transilvanica parcurge o distanță mare, ea pornește de la Drobeta-Turnu Severin (Oltenia) – unde a intrat pentru prima dată în țară Regele Carol I – va străbate Transilvania și toate bogățiile naturale și culturale ale acesteia și va ajunge până la Putna (Bucovina), unde se odihnește Ștefan cel Mare.

Așadar, traseul va avea circa 1.000 de kilometri și va străbate 10 județe: Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud și Suceava. Astăzi, la lansarea proiectului au fost prezenți prefecți, președinți și reprezentanți ai consiliilor județene din aceste județe, care vor implementa, conform modelului creat în județul nostru, continuarea traseului Via Transilvanica. #PânăLaCapăt

Comunele din Bistrița-Năsăud prin care trece traseul, respectiv cei 134 km, sunt: Lunca Ilvei, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate, Dumitrița, Mărișelu, Șieu, Șieuț și Monor, inclusiv prin păduri proprietatea comunei Prundu Bârgăului.