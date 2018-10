Fauna şi flora din lacul Colibiţa sunt în pericol de dispariţie! Vezi cine spune acest lucru şi de ce?

Liderii verzilor bistriţeni, Cristian Ţetcu, Marius Bălan şi Ştefan Ambruş au ieşit public în cadrul unei conferinţe de presă pentru a anunţa faptul că bio-diversitatea din zona de acumulare Colibiţa este în pericol. Ţetcu susţine că procesul de golire a lacului de acumulare de la Colibița şi, care ar putea începe chiar în această toamnă, ar pune în pericol flora şi fauna zonei.

Cristian Ţetcu: „ Am auzit o declarație total neinspirată a domnului ministru Deneș, care a spus ca peștii din Lacul Colibița, care are o întindere suficient de mare încât să fie numita marea de la munte- viețuitoarele respective vor mai rămâne să trăiască într-un ochi de 20 de metri pătrați, unde se vor călări unele peste altele, se vor canibaliza sau se vor bracona sub paza și protectia Apelor Române. Acest proiect nu are nici o componentă de protejare a resurselor de biodiversitate existente”.

În acest context, preşedintele verzilor din Bistriţa-Năsăud, a mai arătat că s-a interesat şi la specialişti despre bio-diversitatea de la Colibiţa: „ Acolo există reproducători cu cod genetic unic, pe care judeţul nostru le va pierde pentru că nu a luat în calcul în niciun fel gestionarea acestei resurse inestimabile. Pentru că în momentul în care acești păstrăvi, acești pești ajung în tigaia lui x sau y, atunci acest cod genetic dispare”.

Ţetcu a mai precizat că îşi doreşte ca Ioan Deneş, dacă nu va fi cumva remaniat, să spună clar dacă nu are de gând să mărească ochiul ala de apă de la 20 de metri pătrați la altă suprafață sau poate vrea să instituie o stare de prohibiție totală pe 2-3 sau 5 ani de zile până acest lac își revine sau dorește sa investească niște bani pentru a reloca acești pești unde dorește domnia sa, pentru că vorbim de o resursă inestimabilă pentru România: acești pești din acest lac sunt o avuție neprețuită pentru România și ar trebui să se găsească soluții”

Nici Ştefan Ambruş, un alt lider al verzilor bistriţeni, nu a a avut o altfel de poziţie faţă de tot ceea ce va însemna reamenjarea acumulării de la Colibiţa: „ Am tot încercat sa-mi explic dezinteresul fata de fauna si mediul din aceste locații: orice activitate care nu este legata de amenajare prespune costuri suplimentare pentru aceste firme, costuri de prezervare a mediului, costuri care le retează din profit. Ori atitudinea de astăzi este: baza este profitul. Ori pentru profit unii sacrifică totul: inclusiv mediul. Dacă vrem să explicăm de ce se întâmplă ce se întâmplă azi nu înseamnă neapărat că cineva e rău intenționat , însă mediul în care trăim, și care ne obligă să maximizăm profitul, ne determină și la activități care până la urmă ne fac rău”.

Reamintim că:

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș a anunțat că procesul de golire a lacului de acumulare de la Colibița începe chiar în această toamnă. Confirmarea informației a fost făcută, în contextul în care, Deneș, a făcut publică și suma totală a proiectului care vizează modernizarea acumulării, ministrul Apelor și Pădurilor anunțând că este vorba de o sumă de 27,8 milioane de euro cu tot cu TVA.

Ioan Deneș: „Ne dorim ca la acumularea Colibița să începem golirea barajului, iar în primăvară să începem lucrările la acest baraj. Nu este vorba numai de baraj, ci tot ce înseamnă râul Bistrița, din aval de baraj și până unde se varsă în Șieu. Tot cursul râului Bistrița va fi amenajat, astfel încât acest râu să fie unul care să nu prezinte un pericol. În momentul în care proiectantul va avea soluțiile cât de cât creionate voi face o întâlnire între autoritățile publice județene și locale, proiectant, reprezentanții noștri de la ABA Someș-Tisa, în care vom discuta dacă soluțiile sunt în concordanță cu nevoile populației din zonă. Vrem să facem un proiect care să folosească cu adevărat comunităților din acea zonă”, a declarat în cadrul conferinței de presă Ioan Deneș.

Informația ce vine să confirme faptul că lacul de la Colibița va intra într-un aplu proces de reabilitare și modernizare apare în raportul pe 6 luni de activitate al ministrului Apelor și Pădurilor, beclenarul Ioan Deneș. Este vorba de proiectul ”Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița și amenajarea râului Bistrița, aval de acumulare, județul Bistrița-Năsăud, în valoare de 22.766.000 euro, fără TVA”. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 235.762.059 de euro sunt alocați pentru ”Promovarea adaptării la schimbările climatice”.

Reamintim faptul că în luna octombrie a anului 2017, Apele Române – Administraţia Bazinală Someş-Tisa (ABAST) pregăteau un proiect amplu pentru consolidarea barajului de la Colibiţa, dar şi pentru dezvoltarea infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor prin amenajarea malurilor râului Bistriţa până la confluenţa râului Şieu, dar şi a Văii Bârgăului.

„Este un proiect pentru mărirea gradului de siguranţă a barajului Colibiţa care după eforturi susţinute a primit finanţare, aprobare de la Comisia Europeană. E pus pe SEAP pentru refacerea studiului de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie. Pe urmă se va scoate la licitaţie contractul de execuţie a proiectului. 10 milioane euro sunt alocate pentru barajul Colibiţa, respectiv mască şi tot ce trebuie făcut din punct de vedere al gospodăririi apelor, 15 milioane euro sunt lucrări în aval, de la baraj până la confluenţa cu Şieu. Se preconizează, în funcţie de cum merg licitaţiile pe SEAP şi ce contestaţii vor mai fi, că golirea barajului va începe în toamna viitoare, în 2019. E un obiectiv important. Suntem obligaţi să facem lucrul acesta dacă nu am fi obţinut bani europeni, cu sprijinul tuturor celor implicaţi, puteam să ajungem ca în 2-3 ani să golim lacul, obligaţi, şi să nu mai putem să-l umplem sau să nu avem bani să facem aceste lucrări”, a spus în 2017, Ștefan Rus, directorul general al SGA Bistrița-Năsăud.